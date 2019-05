Jorge Rial cruzó a "La Faraona" por la pelea con Morena

Luego de que Morena Rial denunciara al youtuber "La Faraona" por denominar a su hijo Francesco como "Mirko del conurbano", el influencer le respondió de forma tajante: "Supongo que alguien necesita unos mangos y se juntó con este abogado y dijeron 'bueno vamos a denunciar a Martín a ver si le sacamos dos pesos'".

Al ser consultado si pensaba tomar acciones legales contra la joven mediática, "La Faraona" aseguró: "Lo estoy evaluando con mi abogado. Me tomó por sorpresa pero no me impacta, sobre todo cuando ellos están haciendo las cosas mal injuriándome y publicando parcialmente mi dirección".

Jorge Rial no lo dejó pasar y cruzó "La Faraona". Mediante Twitter y como una respuesta a un mensaje de esta red social, el periodista expresó: "No necesita nada. Los vas a necesitar vos. Ahora me toca a mí".

No necesita nada. Los vas a necesitar vos. Ahora me toca a mi. https://t.co/kGh0sotn20 — JORGE RIAL (@rialjorge) 8 de mayo de 2019

"Ayer finalmente junto a mi abogado denuncié penalmente a Martín Cirio, no voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mi hijo, esto va para todos que se animen a hablar idioteces de él las van a pagar. Un beso y nos vemos en la Justicia", escribió la hija de Rial en sus "stories".

Morena Rial en su cuenta de Instagram

Fuente: Diario Show