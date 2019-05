Morena Rial compartió la intimidad de su casa y sorprendió con un dato

Morena Rial le concedió un móvil exclusivo al programa Pamela a la Tarde, el ciclo que Pamela David conduce por la pantalla de América, y la flamante mamá se permitió mostrar la intimidad de su casa.

"More, podemos conocer tu casa, ya que estamos con el móvil ahí?", le preguntó la conductora.

"Bueno, dale, acá abajo, porque tiene como tres pisos para arriba", respondió la hija del conductor.

El primer sector al que se dirigieron fue la cocina, y ahí se produjo un hecho singular que llamó la atención.

"Pará, antes de subir abrile la heladera, que no hay nada que me dé más curiosidad que las heladeras", le dijo la conductora al movilero que estaba haciendo la recorrida.

"Nos metemos un poquito en tu heladera, a ver", le dijo el cronista.

Fue entonces que More dijo "no, esta no", y se dirigió a la otra heladera que tiene en la cocina.

"Vemos mucho lácteo, muchas lechecitas para el bebé", compartió el movilero, mientras ella sostenía la puerta del refrigerador.

"Pero le va a dar la teta More, lo vas a intentar ¿no? Después hablamos nosotras, More sí quiere darle teta. Te voy a dar un consejo del campo y te va a funcionar. Y le vas a dar la teta a Francesco y después me vas a contar. A ver, sigamos recorriendo", le dijo Pamela desde el estudio.

"¿Subimos a ver el cuarto de Francesco? Sí, porque acá, donde nosotros estábamos, es el living, donde están los dos sillones, en uno estaba Morena, en el otro estaba durmiendo cómodamente Francesco. Y ahora estamos subiendo a lo que es el primer piso de la casa, donde nos vamos a encontrar con el cuarto de Francesco, aquí a la izquierda, apenas uno sube las escaleras", comentó el periodista presente en el lugar mientras se dirigían al cuarto del pequeño.

"¡¡¡Ay, me encanta!!! Te quiero agradecer, porque nosotros en el programa nos quedaríamos acá todo el tiempo de esto. Formaste tu hogar, tu familia, tenés un hijo que es la razón de tu vida. Y de pronto nos abriste las puertas de tu casa, y todo el público de Pamela a la Tarde logró entrar a tu intimidad, es algo hermoso. Yo te deseo lo mejor, toda la felicidad del mundo y para siempre", le dijo Pamela, a modo de despedida.

Sin embargo, antes de la recorrida por su hogar, hubo tiempo para hablar con la invitada sobre distintos temas, haciendo foco en cómo lleva esta nueva vida de madre.

"Al principio las dos primera semanas me costó un poco, pero ahora sí. No me gusta que cuando está durmiendo lo despierten, me molesta", comentó al ser consultada sobre si le costaba dejar a su bebé, para luego referirse a su presente junto a su pareja, Facundo Ambrosioni.

"Todavía no está planeada la boda con Facu, pero así estamos bien. Es más un papel creo yo. Nosotros convivimos, ya tenemos un bebé. Capaz que cuando Fran pueda llevar los anillos ahí puedo hablar", se sinceró al respecto.