Graciela Alfano mostró las “fotos marginales” de Yanina Latorre

Desde hace años, Yanina Latorre comparte en su cuenta de Twitter lo que ella suele definir como “fotos marginales”, postales que constan situaciones que no dejan bien parados o que no favorecen a quienes las protagonizan. Sin embargo, esta vez le tocó a ella ser la receptora de picantes tuits con imágenes en las que luce muy distinta a su look actual y cuidado, y la autora de estos fue una de sus compañeras de programa: Graciela Alfano.

La actriz le pidió a sus seguidores de la red social del pajarito que le envíen “parecidos” de famosos, y un usuario se encargó de enviarle una vieja imagen de la esposa de Diego Latorre perteneciente a una entrevista que le brindó a Iván de Pineda para el programa Versus, magazine que se emitió por la pantalla de Telefe entre los años 1998 y 2000, en donde se la define como una posible “nueva Mariana Nannis”.

El look actual de la panelista es muy distinto al que tenía por aquel entonces, y debido a esto, la repercusión en las redes no se hizo esperar, y muy pronto llegaron nuevas capturas de ese momento televisivo retro. “¿Esta eras vos?”, le preguntó Graciela su compañera de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

No obstante, los comentarios que recibió Alfano la obligaron a que tenga que salir a aclarar que nunca quiso reírse de Latorre por la apariencia que esta tenía a fines de la década del noventa, aunque terminó realizando una pregunta mucho más fuerte. “Pregunté si era ella en una publicación de Twitter. Nunca contestó. ¿Alguien podría suponer entonces una enfermedad (todavía no sé cuál es) viendo estas fotos?”, indicó la ex vedette.

Así lucía Yanina Latorre a fines de los '90

Tras recibir algunas críticas, la ex de Matías Alé volvió a expresarse en su cuenta para dirigirse hacia Yanina, aunque esta no le respondió en ningún momento de manera pública. “¡Ufa! Ya no se puede decir nada que se relaciona tonterías con temas dramáticos. La gente está muy susceptible. O muy estúpida”, sostuvo la panelista.

Minutos después, y luego de que Latorre se comunicara con Mercedes Ninci, que explicó que en ese tiempo ella sufría gingivitis, Alfano disparó sin filtro. "La foto marginal es reírse de lo bizarro’, @yanilatorre. Cuando lo hace ella, es humor. Cuando lo hacen otros, es ataque. Te reías de la gente, Yanina. Ahora te tocó a vos. ¿O creés que no había ningún enfermo en tus fotos?”, sentenció la actriz.

Tiempo atrás, la esposa del ex futbolista de Boca Juniors y Racing Club había tenido problemas por mostrar “fotos marginales”. En 2017, tuvo un tremendo cruce con Nequi Galotti por haber publicado una imagen en la que se le veía la bombacha, y ese tipo de postales también fueron mencionadas por Rolando Graña en una inesperada pelea que protagonizaron en las redes durante ese mismo año.

Fuente: Exitoína