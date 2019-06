Graciela Alfano contó detalles en Los ángeles de la mañana sobre su encuentro íntimo con Diego Maradona hace muchos años, cuando el ex jugador estaba casado con Claudia Villafañe. La revelación quedó ahí, pero esta semana visitó el piso de ese programa Dalma, la hija del "10", y se desató la polémica.

Cuando se fue del programa, la hija del ex deportista escribió varios tuits: "Me consultan por la pelea con la Sra Alfano y nada más alejado! Yo di mi punto de vista y lo único que sostengo es que si decís algo, HACETE CARGO Y NO TE HAGAS LA DESENTENDIDA! Nada más! Aparte ella me dio la razón que era desagradable hablar de eso ya que los 2 eran 2 abuelos!".

Alfano se hizo cargo, tomó el guante y le respondió: "Entiendo lo 'desagradable' de crecer en un hogar donde el padre no respeta a la madre, que tampoco se respeta al tolerar humillaciones. Nada de eso me concierne. Tengo claridad sobre qué cosas hago y por qué las hago y eso me da una profunda paz y dicha".

"Me apena @dalmaradona. Sufre por las infidelidades del padre. No imagino cuando aparecen sus infinitas paternidades, fruto de las mismas #paredesufrirya", agregó la rubia y fue por más: "Y ya que estamos tan éticos, aclaro que cuando una madre 'separa' bienes para sus hijas en su momento, hoy esos bienes pertenecen a todos los hijos reconocidos".

A partir de eso, Graciela hizo su descargo en el ciclo de Ángel de Brito: "A mí me parece una posición patética para una hija estar criticando o no a una supuesta tercera, cuando a quien tendría que decirle que por qué fue infiel con su madre es a su padre. A los que le tiene que decir las cosas es al padre y a su madre. Yo no tengo nada que ver. Yo la pasé brutal, para mí fue un tema súper agradable y lo sigo diciendo. Es mi vida y voy a hablar, no tengo que pedirle permiso a nadie para contar mi historia".

Mirando el programa, Dalma se indigno y afirmó que cuando estuvo allí Alfano no se animó a hablar, luego se descargó en Twitter. La hija del ex futbolista no retrocedió un paso y afirmó que no tiene problemas en volver al ciclo a aclarar los tantos cara a cara.