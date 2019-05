El martes 28 de mayo, desde las 17.30, muchas actrices y famosas se acercarán al Congreso por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que acompaña su proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre las que alzaron su voz y ponen el cuerpo para manifestarse a favor de que el aborto legal, seguro y gratuito se legalice en la Argentina, se sumó Dalma Maradona a la campaña desde las redes sociales.

"Ahora es cuando. Las muertes por aborto clandestino no pueden existir. Este 28M a las 17.30 hs todes al Congreso y todas las plazas del país para acompañar el proyecto IVE 2019. ¡Tiene que ser LEY!", escribió la hija mayor de Diego Maradona en Twitter.

AHORA es CUANDO.

Las muertes por aborto clandestino NO PUEDEN EXISTIR. Este 28M a las 17.30hs todes al congreso y todas las plazas del país para acompañar el proyecto IVE 2019.

¡Tiene que ser LEY!#28M#PROYECTOIVE2019#SeraLey#AbortoLegalYa#ElEstadoesResponsable#NiUnaMenos — Dalma Maradona (@dalmaradona) 25 de mayo de 2019

Y claro, como todo lo que sucede en el mundo tuitero, rápidamente aparecieron algunos usuarios de dicha red social para criticarla con comentarios que, incluso se referían a su hija Roma, su hija de apenas 2 meses que la actriz tuvo con Andrés Caldarelli.

Una usuaria le preguntó de manera picante: "¿Cuando escribís 'Las muertes por aborto clandestino no pueden existir, ¿te referís a los bebés? ¿¿¿como Roma???". Furiosa, Dalma contestó sin tapujos: "¡Ni se te ocurra nombrar a mi hija que nada tiene que ver con los abortos clandestinos! ¡Pero claro... sus argumentos siempre se caracterizan por caer bajo! Muy bajo".

"¡Harta de que hablen en mi nombre! ¡Decir cosas horribles de mi hija no es pensar diferente, al contrario! ¡Estas personas se meten con una bebé porque yo no pienso como ellas!", le respondió muy enojada Dalma a otro internauta.

Todavía indignada por el nivel de comentarios que estaba recibiendo, la actriz agregó otro posteo en el que dejó clara su postura: "¡Que paja las pañuelo celeste metiéndose con mi hija! ¡Igual nada me sorprende, más argumentos vacíos de contenido y muy desubicados! Y cuando pensás que no se puede caer más bajo, ahí las tenes a las pelotudas (no jodan con que no todas son así) le hablo a quien corresponda",

Que PAJA las pañuelo celeste metiendose con mi hija! Igual nada me sorprende MAS ARGUMENTOS VACÍOS DE CONTENIDO Y MUY DESUBICADOS!Y cuando pensas que no se puede caer más bajo, ahí las tenes a las pelotudas... ( no jodan con que no todas son así)le hablo a quien corresponda — Dalma Maradona (@dalmaradona) 25 de mayo de 2019

Fuente: Clarín