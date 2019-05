Entre lágrimas, Graciela Alfano le pidió perdón a Aníbal Pachano

Pasaron años desde las fuertes peleas que protagonizaron Graciela Alfano y Anibal Pachano en ShowMatch. La discusiones llegó a tal punto que Grace le pegó una cachetada y le tiró un vaso de agua al bailarín en Este es el show, cuando ambos eran jurados de Bailando por un sueño 2011.

Sin embargo, luego de la presentación del lunes de Sofía Pachano en la pista de ShowMatch, Alfano se mostró arrepentida y se disculpó.

Tras escuchar estos lamentos, Aníbal Pachano se presentó este miércoles en Los ángeles de la mañana, donde esta semana la actriz debutó como panelista del ciclo y ambos recordaron esas escandalosas disputas.

Emocionada y sin poder ocultar las lágrimas, la exvedette confesó: "Fue una traición. Lo traicioné. Yo logré perdonarme pero escuchando y viendo lo que hice". Y agregó: "Yo agradezco que no me hayas perdonado porque si me hubieras perdonado, me hubiera pasado como tantas veces en la vida que me he hecho la divertida. Y, en base a hacérmela divertida: le clavé puñaladas a mis amigos".

Además durante el programa de Ángel de Brito lamentó: "Si no te llamé es porque no lo sentía. No lo sabía: no tuve padre y madre que me puedan enseñar cómo hacer esto".

Luego, Alfano con mucho orgullo aseguró: "Me emociona porque estoy hablando desde lo mejor de mí. Tratar de verme a mí también con afecto porque no sirve matarse, sirve aprender. Y creo que en 10 años, he aprendido a escuchar lo que le pasó al otro. Yo no te escuchaba Aníbal y yo seguía en mi burbuja de diva tarada. Me lo dijiste varias veces".

Y finalizó con unas palabras hacia el padre de Sofía: "Te agradezco que hayas sido tan firme conmigo porque si me lo hubieras hecho mas fácil, yo nunca me hubiera visto. Yo no hubiera visto ese ser espantoso que estaba siendo. Pero vos tuviste fe en que había algo más en esta persona".

Pero el coreógrafo apuntó nuevamente a la exposición de estas disculpas: "No quiero hacer un show televisivo para que la gente se confunda y digan que ya perdoné. Está todo bien, yo también aprendo a perdonar, a decir esto estuvo bien o mal, pero hay dichos que no se pueden volver atrás. Hoy estoy en un estadio en el que quiero pasarla bien", finalizó.

Fue entonces que Graciela quiso dejar una puerta abierta para la reconciliación. "Te dejo mi teléfono, cuando lo sientas llamame. No te llamo por vergüenza. Pero en el momento que vos quieras nos juntamos. Nada va a cambiar el amor y la admiración que siento por vos".