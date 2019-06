Gianola le responde a Meneses tras su denuncia por abuso sexual

Luego de que la actriz Fernanda Meneses radicara en la Justicia una denuncia en su contra por abuso sexual, Fabián Gianola habló con TN Central y aseguró que el relato de la actriz es "absolutamente falso".

"Yo fui extorsionado durante un año, desde que terminó ese programa hasta abril de 2018. Ella me exigía dinero porque suponía que yo le tenía que dar plata por haberla echado del programa. Me amenazó muchas veces con ir a la televisión y arruinarme la carrera. Todo el tiempo me exigía dinero, me decía que iba a contar que teníamos una hija y que no me hacía cargo. Hasta que le mande una carta documento exigiéndole un ADN y ahí desapareció", aseguró Gianola.

Y agregó: "Me dejaba treinta mensajes de WhatsApp a la noche, me llamaba todo el día, me acosó y me extorsionó pidiéndome dinero. Me mandaba el número de la cuenta corriente y me ponía: 'Pensá la cifra que vas a poner, no me quiero enojar'. Me amenazó con mis hijos, con captura de pantalla del Facebook de ellos. '¿A esto le tenés miedo?', me decía. Finalmente, cuando pasó todo esto le pedí un ADN. Ahí desapareció y, en octubre, reapareció con otro tema: el abuso".

Al ser consultado sobre si había presentado una denuncia formal por extorsión contra la actriz, Gianola explicó: "No, porque cuando en su momento le mandé una carta documento pidiéndole el ADN y no llamó más, me quedé tranquilo pensando que ya había pasado. Igual tengo los mensajes de WhatsApp. Es una persona que tiene muchas complicaciones con la Justicia. Tiene perimetrales con la hija, con el primer marido, con el segundo marido, con la hermana, las tuvo con la mamá que falleció hace poco… Toda la familia me ha llamado y se ha solidarizado conmigo".

Por otra parte, Gianola negó que lo uniera una "amistad" con Meneses, tal como ella relataba en su denuncia. "Ella arrancó como una admiradora. Se acercó, era una persona que estaba todo el tiempo presente. Después, cuando empezó el programa de televisión, la verdad es que ella escribía bien y le dije a los productores si querían ponerla, porque me parecía que era buena escritora y podía actuar. Entonces empezó a hacer el sketch (El kioskito de Fabián). Pero cuando levantan el programa, el sketch termina un mes antes. Y ella supuso que yo la había echado", relató el actor.

Recordemos que la semana pasada, Gianola fue denunciado en los medios por Celina Rucci, quien dijo que era "toquetón" cuando trabajaban juntos en la obra Sé infiel y no mires con quién, entre 2013 y 2014. Esta denuncia se sumó a la que ya había hecho la actriz Fabiola Yanéz, actual novia de Alberto Fernández, quién había trabajado con él en la obra Entretelones y también lo había señalado asegurando que la había hecho "sentir mal" en varias oportunidades.

Fuente: Teleshow