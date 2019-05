Esta semana la panelista de Incorrectas (América), Celina Rucci contó detalles del clima laboral que compartió con el actor Fabián Gianola en la obra teatral Sé infiel y no mires con quién en la temporada 2013/2014.

Rucci aseguró que "no volvería a trabajar con él", y sostuvo: "Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo. Y dije 'bueno, si esta persona no entiende...'".

"Era demasiado abrazador, cariñoso, toquetón y a mí no me gusta que me estén encima. Se lo dije una vez, se lo dije dos veces...", contó y, consultada por Moria Casán, aclaró que no se trató de una situación de acoso pero sí de incomodidad.

Luego de esas declaraciones, el actor decidió responder con una publicación en su Instagram con la foto de un mural con la siguiente leyenda: “Detrás del miedo está la libertad”.

Lo que llamó la atención fue que no agregó descripción ni comentarios a la foto, pero sí usó diferentes hashtags para catalogar la publicación: "#amenazas #denunciasfalsas #persecución". Sin embargo, el actor luego optó por eliminar el posteo.

Vale recordar que la primera en denunciar mediáticamente a Fabián Gianola fue la actriz, guionista y locutora Fernanda Meneses cuando el año pasado aseguró que el actor, con quien mantuvo una amistad de más de 20 años, abusó de ella en reiteradas ocasiones y hasta la dejó sin trabajo cuando compartían espacio en Hoy ganás vos, el ciclo que conducía el humorista en El Nueve.

En aquel momento Gianola, en diálogo con Clarín, había negado las acusaciones de acoso en su contra. Meneses había sido muy descriptiva sobre algunas situaciones que vivió: "Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él (Gianola) me puso la mano debajo de la pollera...".

Fuente: Clarín