Tremendo: Celina Rucci escrachó a Fabián Gianola

En 2018, en medio del cambio por el que las mujeres comenzaron a hacer oír sus voces, Fabián Gianola fue uno de los actores que quedó en medio de diversas denuncias. La primera que lo nombró fue Natacha Jaitt al contar una experiencia en la que supuestamente el actor intentó abusar de ella. "Se baja los pantalones, saca el peteco, me encerró en el baño y me puso la chota en la jeta. Lo empujé y lo corrí. No era consensuado", relató la conductora radial.

Otra vez en el ojo de la tormenta

Luego llegó el testimonio de Fernanda Meneses, quien expresó que el cómico la acosó en tres oportunidades. "En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras", relató. En esa oportunidad, Gianola hizo un desesperado descargo: "Lo que pasó con esta señora es absolutamente falso. Esta señora me está extorsionando y amenazando hace un año".

Más tarde, y aunque no lo nombró abiertamente se sumó el testimonio de Mercedes Funes, que compartió el elenco de Nano con el actor."Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho".

Ahora, en una entrevista en El Show del Espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt, Celina Rucci habló sobre su experiencia. "No volvería a trabajar con Fabián Gianola, tenía ciertos comportamientos que le expliqué que no me gustaba que lo haga y lo seguía haciendo.... demasiado cariñoso, demasiado abrazador, toquetón, se lo dije una vez, dos veces. Vos me abrazas muy fuerte y te digo 'no me aprietes porque no me gusta', si lo volvés a hacer, tenés un problema de entendimiento o lo haces a propósito. No me gustan las personas que no te entienden y encima se ríen. 'Yo soy así, cariñoso', yo le decía 'Yo soy arisca', que toque a la que le guste. Me generó una incomodidad". Celina y Gianola compartieron el elenco de Sé infiel y no mires con quién en 2013.

"Cualquier testimonio de una mujer que fue acosada, abusada o maltratada quién soy yo para no creerle siendo consciente de la sociedad que vivimos. Todas las mujeres tuvimos como algún tipo de violencia de género, una sociedad machista implica eso. Sufrí bullying, era flaca y alta, no tenía lolas, no tenía cola, era colorada, usaba lentes y brackets. Me decían fideo con tuco, colador", aseguró.

Fuente: Exitoína