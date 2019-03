Celina Rucci reveló su fantasía sexual

En diálogo con Falta de respeto, el ciclo radial de Fernando Prensa, Celina Rucci dejó al descubierto una fantasía sexual a realizar más adelante, según detalló.

Luego de reconocer que "nunca nadie me propuso nada indecente ni me ofreció plata", la bellísima mujer, no se puso colorada al revelar un deseo hot.

"Tengo la fantasía de grande, de muy grande, de pagarle a un chongo. Quiero saber que se siente tener el poder, porque el que paga manda, el morbo de los hombres de pagar una chica, las chicas tenemos el mismo derecho, a ver, yo me contrato un taxy boy para darle ordenes, es una fantasía, un morbo", aseguró Rucci.

Y agregó, sobre las aptitudes físicas que debería reunir el "chongo: "Un churrasquito. Voy a cosificar señores y como no lo quiero para hablar ni para que me recite, tendría que ser fachero, de ojos claros, todos los dientes y si lo contrato para hacer la chanchada que venga bien dotado, si no es para reírse", concluyó.

Fuente: Primicias Ya