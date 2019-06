Fabián Gianola habló en Incorrectas de la supuesta hija extramatrimonial que tuvo con una actriz y aseguró ser víctima de una "extorsión". Además, el actor se cruzó con Celina Rucci, quien lo había tildado de "toquetón", y apuntó contra Moria Casán.

Luego de poner al aire un audio donde Fabián Gianola reconocería la existencia de una hija extramatrimonial, en Incorrectas mostraron un video de la hermana de la menor en cuestión, negando la información: "Mi hermana no es hija de Fabián. Ella igual está dispuesta a hacerse una ADN, pero no queremos que se siga divulgando esto porque lo escrachan a él que no tiene nada que ver con esto. Me parece que, además, lo denuncian por abuso o acoso… No creo que sea cierto. No puedo decir nada porque lo he visto dos veces en mi vida, pero me pareció una buena persona".

Tras la difusión del video, Gianola se comunicó con el ciclo conducido por Moria Casán para realizar su descargo. Según dijo, las denuncias por acoso y la existencia de una hija extramatrimonial son falsas y todo formaría parte de una extorsión que arrancó en diciembre de 2017 por parte de la mamá de la menor.

"Esa señora que es la mamá de la nena más chiquita decía que yo la había echado de un programa, que en realidad había sido levantado, o sea, nos echaron a todos... ella decía yo tenía que indemnizarla. Yo le dije que no, entonces empezó a mandarme por WhatsApp su cuenta corriente y a partir de ahí empezó una serie de amenazas, en las que me decía que me iba a destrozar la carrera, que iba a decir que teníamos una hija en común y que nunca me había hecho cargo…".

"Lo del audio que ustedes escucharon es el cansancio de una persona que tenía 60 mensajes a la mañana cuando se despertaba. Ella empezaba a llamarme a la una de la mañana, entonces yo apagaba el celular, y al otro día tenía 60 mensajes, me volvía loco. Un día le dije 'me voy a hacer cargo' porque yo me haría cargo, pero es una situación hipotética porque nunca tuve relaciones con Fernand… No puedo nombrarla", dijo Gianola en referencia a Fernanda Meneses.

Luego continuó con su relato: "Siguió amenazándome. Me dijo: 'No querés hablar conmigo? Bueno, voy a comprar una entrada y me voy a meter en el teatro y vas a tener que hablar conmigo. Qué fácil va a ser matarte cuando estés sacándote fotos como un boludo. Voy, te mato y sigo de largo'. Hasta me empezó a mandar capturas de fotos de mis hijos en Facebook y me decía: 'Tenés miedo, cagón'. Cuando llegó a ese punto yo estaba esperando a mi abogado que estaba afuera del país, y tuve la posibilidad de mandarle una carta documento y hacerle una denuncia por amenazas en 2018".

Además, el actor contó que no volvió a recibir amenazas hasta octubre de 2018, cuando Celina Rucci lo denunció por acoso: "Esto también es raro porque me habían denunciado justo una semana antes, en el programa de radio de Ulises Jaitt. Natacha me denunció por abuso, pero como ella venía del tema de Mirtha Legrand nadie lo replicó. A la semana, exactamente, me denuncia esta señora (Meneses) de lo mismo. Hay un patrón muy parecido en todas las cosas, algo muy extraño".

Entonces aclaró que no es el papá de la menor en cuestión. "Obviamente esto es una persecución. Esto viene de hace muchos años, pero especialmente desde hace 7 meses desde el canal América (por Celina Rucci). Yo todavía no sé si me arruinaron la carrera o no. Perdido por perdido, ya está todo judicializado", advirtió, y cargó contra el programa de Moria al decir que nunca se comunicaron con él para averiguar si todo era cierto sino que "ustedes lo mandaron al aire con una tranquilidad y una facilidad. Ustedes tienen que pedir que se investigue".

Además de insistir con que es "una persecución" lo que hacen, Gianola chicaneó a Rucci y le recordó cuando su hijo se fue de su casa y ella acudió a él. Cuando el actor se cruzó con el joven, le pidió que llamara a su mamá (Celina) porque estaba preocupada. Rucci recogió el guante, le dijo que su hijo tenía 19 años y que yo metiera a su hijo cuando el que estaba siendo cuestionado era él. "Sos de cuarta", le tiró.

Amparándose en la existencia de las redes sociales, Moria le dijo a Fabián que era un audio con su voz que antes de llegar a su programa se había viralizado.

Evitando responderle a ambas, Gianola dio por terminada la charla: "Listo, Moria. Creo que está todo explicado. Estoy con mi hijo por entrar a tomar una merienda. Esto para mí es una pérdida de tiempo. Te mando un beso grande a vos y al panel".

En 2018, Fernanda Meneses, quien fue parte de Hoy Ganás Vos, el ciclo que condujo Gianola en Canal 9 en 2016, contó que sufrió acoso por parte del actor y que abusó de ella en medio de un ensayo. "Me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras". Luego, trascendieron escuchas de una charla entre los dos actores, donde Gianola amenazaba con suicidarse y opinaba sobre el cuerpo de Meneses.

Fuente: Exitoína