Luego del fuerte cruce que tuvo con Gege Neumann en el programa de Pampita en Net Tv, Mica Viciconte cargó contra quienes la cuestionan por sus opiniones y su vínculo con las hijas de Fabián Cubero y realizó un potente descargo en la red.

Mica Viciconte tiene un vínculo muy estrecho con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que Fabián Cubero, su actual pareja, tuvo con Nicole Neumann. Sin embargo, esta situación disgusta seguido a la modelo, quien mantiene un conflicto importante con Mica.

Fiel a su estilo, la panelista de Incorrectas siempre expresa sus opiniones cada vez que le preguntan, y esto no suele caer bien a todo el mundo. Por eso, cansada de quienes la cuestionan decidió hacer un fuerte descargo.

"En varias notas que me han hecho me dicen 'cuando seas madre lo vas a entender' o 'como no sos madre no podes opinar'. Es cierto, no lo soy... pero soy hija, soy amiga, soy mujer y también tengo madre. Hay cosas que se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre ni intento ocupar ese lugar", expresó Viciconte, en clara alusión a Nicole.

En varias notas q me han hecho me dicen " cuando seas madre lo vas a entender" " o como no sos madre no podes opinar". Es cierto, no lo soy... Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y tb tengo madre.

Hay cosas q se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre ni intento ocupar ese lugar. — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) 26 de abril de 2019

Y continuó: "Pero tampoco creo que mi manera de pensar no pueda tener un lugar... El 'vos porque NO sos madre' sirve para anular y desestimar, ya que automáticamente te pone en una situación de inferioridad... y seas madre o no primero antes que todo es el RESPETO. Sean felices y dejen vivir en paz", agregó.

Pero tampoco creo que mi manera de pensar no pueda tener un lugar...

El vos porq NO sos madre sirve para anular y desestimar, ya que automáticamente te pone en una situación de inferioridad...y seas madre o no primero antes que todo es el RESPETO. Sean felices y dejen vivir en ✌ — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) 26 de abril de 2019

Por último, reflexionó: "Si mi caso fuera el de adoptar o no poder tener un hijo propio, ¿no podría dar una opinión tampoco? En este caso también uno tendría que tener RESPETO, como en todo", cerró dejando muy en claro su postura.

Si mi caso fuera el de adoptar o no poder tener un hijo propio, no podría dar una opinión tampoco? En este caso también uno tendría que tener RESPETO, como en todo.Buen finde! — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) 26 de abril de 2019

Fuente: Exitoína