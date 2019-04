La "estrategia económica" para la convivencia de Viciconte y Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero confesaron que tras la temporada de verano decidieron convivir en Buenos Aires. La pareja se mudó a un departamento y comparten todos los días de sus vidas.

Ahora, en una nota con revista Pronto, la joven panelista de Incorrectas confesó cómo absorben los gastos que conlleva la convivencia.

"En cuanto al alquiler, él no quería saber nada con que compartiéramos los gastos porque tiene una cultura bastante cerrada. 'No te voy a pagar el total, pero a mí me hace sentir bien si pago mi parte porque yo también trabajo. Hagamos esto: no contemos a la más chiquitita y no contemos a mi perra. Ustedes son tres y yo soy una, dividamos los gastos en cuatro y listo', le dije y eso hicimos. A mí no me gusta vivir de prestado porque para eso laburo", contó Viciconte en charla con Pronto.

Respecto a las hijas que Cubero tiene con la modelo Nicole Neumann, manifestó: "Ahí ni me meto. Él se encarga de sus gastos y de sus niñas, y yo me encargo de mi perra. Igual tampoco es que vamos controlando. El otro día fui al súper, compré tres kilos de milanesas para todos y no les puse un cartel para decir que son mías".