Viciconte contó el verdadero motivo por el que Nicole se fue de Telefe

Mientras Nicole Neumann disfruta de sus vacaciones en México junto a Matías Tasín, en Mar del Plata Mica Viciconte salió a opinar respecto de la polémica salida de la modelo de Cortá por Lozano.

"El enojo puntual de Nicole es porque ella quería conducir. Y no quería que Jimena esté ahí", dijo la vedette en una entrevista con Intrusos.

Y cuando el notero le preguntó si es cierto que Neumann abandonó el programa por "celos" hacia Barón, disparó: "Ese es uno de los puntos, y hay algo más grave... Pero no lo voy a decir".

Recordemos que a mediados de enero, mientras Nicole disfrutaba de sus vacaciones en Punta del Este, surgieron los rumores de que la rubia no quería regresar al ciclo de Telefe debido a que Barón, ex de su pareja Tasín, iba a reemplazar en la conducción a Verónica Lozano.

Sin embargo, en una nota con Clarín, la modelo negó los rumores. "¿Cómo? Para nada. Las vacaciones con mis hijas las tengo arregladas desde diciembre. De hecho, volví a hacer el arranque del programa en el verano, como había quedado, y Barón no está en enero en el programa. Con ella tuve y tengo la mejor", sentenció Nicole en aquel momento.

Y luego, a través de Twitter, fue durísima: "Dejen de inventar cosas donde no existen ¡Estoy de vacaciones con mis hijas porque siempre íbamos a irnos juntas para esta fecha! Simple, ¡Nada más que eso! Ni tengo nada contra nadie. Gracias. ¡Hagan prensa con otra cosa que sea real! Besos".

Además, agregó: "De hecho volví para el lanzamiento del nuevo ciclo el 4, y me fui esta semana como ya tenía programado con mis hijas desde diciembre... El resto me entero por los medios como ustedes, desde acá. No inventen más. ¡Nada ni nadie va a opacar la felicidad de mis hijas de tenerme x unos días 24/7 con ellas en todo el año!".