Ya pasó más de un año desde que Valeria Bertuccelli contara abiertamente que se había sentido "maltratada y humillada" por parte de Ricardo Darín cuando trabajaron juntos en la obra Escenas de la Vida Conyugal. En este tiempo hubo de todo: disculpas públicas del actor, un relato más específico de la mujer de Vicentico sobre lo ocurrido, y hasta un furioso descargo de Darín.

Además generó posturas a favor de uno o el otro, y terminó provocando la división del colectivo de Actrices Argentinas, con una nueva agrupación que lidera Laura Novoa, denominada Las Bolten. Calu Rivero y Griselda Siciliani tomaron partido por el protagonista de Nueve Reinas, mientras que Érica Rivas y María Valenzuela apoyaron los dichos de Valeria.

En medio de la presentación de La Odisea de los Giles, la nueva película de Darín, el artista dio una entrevista en revista Viva en la que le preguntaron cómo había terminado el tema Bertuccelli. "¿Terminó? Eso no se termina nunca, a mí me va a perseguir toda la vida. Cómo puedo decir que se terminó si ni siquiera sé cuál es el tema. Terminarse seguro que no. Es una nube que me va a seguir adonde vaya”, respondió contundente.

“¿No te sentaste a hablar con ella?”, le preguntaron. “No. Y no me arrepiento de haber hablado con los medios. No me arrepiento de nada. De nada. Igual, ahora tengo la cabeza ocupada en el estreno de la película. Estamos en la recta final, muy enfocados en eso”, aseguró Ricardo.

A principios de 2019, una modelo, Romina Seferián, reflotó una vieja denuncia contra Darín y lo acusó de haberla "manoseado". Vale mencionar que, en las ocasiones anteriores que Romina denunció mediáticamente a Darín, solo habló de violencia de parte de Florencia Bas, y no de acoso del actor. En ese momento, el artista respondió desde las redes sociales. En ese momento, desde su cuenta de Instagram, Érica Rivas fue categórica y apoyó a la modelo: "Yo te creo @romisefe. El patriarcado se va a caer".

