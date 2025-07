Fernanda Iglesias arremetió contra Yanina Latorre publicando un nuevo audio de la supuesta amante de Diego Latorre

Según su testimonio, Diego Latorre le solicitó su número telefónico y sugirió verse en Buenos Aires para rememorar el pasado. "Fuimos a un hotel de un amigo de él. Hace poco me dijo que se iba a Europa y después se iba bastante tiempo más. Me dijo 'cuando quieras nos podemos ver'", agregó. El encuentro habría tenido lugar en el Hotel Emperador, pero no se repitió.

Fernanda Iglesias no se quedó atrás en la pelea con Yanina Latorre

La mujer insistió en que no buscaba una relación clandestina: "Soy una mujer normal, de la edad que tengo, no buscaba amantes. A veces las personas necesitan salirse de la fantasía y conectar con la realidad. Está muy solo, él no la nombraba mucho (a Yanina), no sé qué onda. Acuerdos como cualquier matrimonio. Tal vez necesita tener lo familiar, no quiere soltar por miedo, la familia, los hijos...".