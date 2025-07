Yanina Latorre arremetió contra Viviana Canosa: el motivo

Luego, agregó: "Porque te dejé de bancar con la denuncia de pedofilia. Vivi, yo te quiero, no voy a hablar mal de vos nunca. Hicimos pases maravillosos, te banqué, te saqué al aire, y ahora estás caliente porque dejé de bancar tu denuncia".

"Yo nunca te critiqué, ni me reí de tu rating, ni festejé que te levanten el programa. Y que vos me hayas dado como me diste, que te burles de una mujer de 85 años que ve que la familia de la hija está siendo amenazada por una mentirosa, y que ustedes dos se sienten a hablar de eso, te pasaste dos pueblos", cerró Yanina sin filtro.