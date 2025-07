Fernanda Iglesias expuso en vivo los picantes chats con la madre de Yanina Latorre

Molesta por las acusaciones, Iglesias lanzó una dura réplica al aire y ventiló información sensible que involucraría nuevamente a Diego Latorre, marido de Yanina, en un episodio de infidelidad. La respuesta de la panelista de LAM no tardó en llegar y fue igual de vehemente. Sin embargo, Fernanda se mantuvo firme: “No tengo una guerra, intenté llevarme bien con ella, le perdoné las cosas que me hizo, me hostigó durante muchos meses, me la banqué porque no quería pelearme con ella, no tenía esa energía, no tenía ganas”.