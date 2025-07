Por qué está enojada Viviana Canosa

"No me puedo subir a una denuncia así porque es grave, el día que vos tengas razón y pruebas, lo charlamos, pero yo nunca te critiqué ni me reí de tu rating. Tampoco festejé que te levanten el programa. Que vos hoy me hayas dado como diste y te burles de una mujer de ochenta y cinco años, que ve que la familia de la hija está siendo amenazada por una mentirosa y ustedes dos se sienten a hablar de eso. La verdad, Vivi... te pasaste dos pueblos", añadió Latorre.

Yanina Latorre (10) Yanina Latorre habló de Viviana Canosa

Al parecer, el ciclo de Canosa no termina en julio. ¿El motivo? Fernando Piaggio contó: "Mi fuente me dijo que Viviana se queda porque hubo cambios y no funcionaron. Se refería al programa de Pettinato, pero además me dijeron que ella ‘se perpetua en la tarde’. Me dicen que el ‘fuego inicial’ bajó, al igual que la rabia y que Canosa tuvo reuniones óptimas esta semana y, algo con lo que no se pueden hacer los tontos, es que es un año electoral, así que la necesitan hablando de las cosas que suceden en el país".