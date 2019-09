En medio del escándalo, Nicole Neumann se descargó con piñas y patadas

El llanto desconsolado de Nicole Neumann en medio de Notrosos a la Mañana el pasado miércoles 18 puso sobre el tapete un nuevo capítulo de la guerra que la modelo y Fabián Cubero mantienen desde que se separaaron.

"Es el horrible hablar del papá de tus hijas. 24 horas con trabas y temas es insostenible. No entiendo que alguien se levante todos los días para hacerle la vida imposible a la mamá de sus hijas. Me levanto y todos los días con una sorpresa nueva, no tengo ganas de andar ventilando mi vida íntima en la televisión", expresó angustida, y agregó: "Quiero que mis hijas estén con el papá y sean felices con él... Toda mi vida peleándome... me voy a morir...". Luego de esto, en el programa de El Trece se habló de na supuesta brujería de la que Nicole sería víctima, y de un supuesto deseo del futbolista por verla "muerta".

La nueva pelea se originó luego de que Cubero anulase un permiso de viaje para que Neumann pueda ir con sus hijas a Punta del Este. " F abián no dejó que mis hijas viajen conmigo. Me parte el corazón", aseguró la panelista en Revista Caras.

Pero en medio de tanta tristeza, Nicole necesitó ir a descargar tensiones, y así lo demostró en las redes sociales al compartir una serie de videos de su entrenamiento físico. En un de ellos, se la ve en pleno intercambio de golpes, piñas y patadas, con una bolsa del gimnasio. ¿Se imaginará que tiene adelante al padre de sus hijas?

Para colmo, además de las cuestiones legales, el nuevo escándalo con su ex volvió a agitar su enesmitad con Pampita. Es que luego de que la jurado del Bailando hablara bien de Poroto, Neumann salió a responderle: "Ay chicos, lo conoce hace un año. Durante años pensaba una cosa y, de golpe, cuando se separó piensa todas cosas completamente distintas. Es bastante loco, ¿no? Pero bueno", señaló.

