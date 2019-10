A días del estreno de Tu parte del trato, el thriller con Jazmín Stuart, Eleonora Wexler y Nicolas Cabré en las pantallas de TNT, El Trece y Flow, el actor hizo una llamativa revelación en el programa radial Moskita Muerta.

Cuando le preguntaron sobre cómo reacciona frente a las escenas de sexo jugadas que debe interpretar, respondió contundente: "Yo las odio directamente, las odio con toda mi alma. No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Me parece al pedo cuando está basado solamente en eso".

Y agregó: "Ellos me conocen y saben cómo me pongo y lo mucho que me incomodan. Y me dan muchos instrumentos para hacerlas, de cómo se hacen. Y hay dobles para hacer cosas que yo no haría. Yo soy claro y es algo que lo hable desde un principio. Hasta un punto llego, y si vos querés mostrar o hacer otras cosas, existen dobles. Y así es como se hizo".