¡Embarazadísima! Laurita Fernández y Nicolás Cabré serán padres

Tanto lo desearon y tanto hablaron al respecto, que finalmente sucedió: Laura Fernández y Nicolás Cabré esperan un hijo. La pareja, la más importante del medio en estos momentos, quiere tomarse la noticia muy serenamente y por ello, hasta el momento lo saben pocas personas de su círculo íntimo.

Pero DiarioShow pudo confirmar los rumores de los que viene hablando la farándula desde hace un tiempo, y la noticia, que la pareja seguirá guardando en silencio durante el primer trimestre de gestación de Laurita, mamá primeriza.

El fin de semana, en una entrevista de Implacables, le preguntaron a Cabré si tenían planeado tener hijos, y el actor se animó a responder. “Cuando tenga que ser. ¿Qué sé yo? Creo que hoy estamos bien y cuando tenga que venir, vendrá. Sé que es ella a quien elijo, a quien amo y quien me hace feliz. Después lo que vendrá, vendrá...”. Ese “cuando tenga que ser...” es ahora.

Los papis también atraviesan un gran momento profesional y están haciendo juntos las últimas funciones de Departamento de Soltero, comedia que exitosamente realizan en el teatro Lola Membrives. Al parecer, la noticia del embarazo los agarró felices pero los sorprendió mucho, por lo que Laura tuvo que modificar su agenda de trabajo.

El 13 de septiembre contó que había firmado su protagónico en Inconvivencia, ficción de pocos capítulos que realizará para Flow y muy probablemente también la emita algún canal de aire. En la comedia dramática, la acompañará Tomás Fonzi, como su interés romántico, y su ex Gastón Sofritti, entre otros.

Laurita tuvo que confesar el embarazo a Mariano Hueter y Martín Kweller, a cargo de la producción, para que comiencen a grabar lo antes posible. Además, trascendió que quieren terminar rápido, en apenas dos meses, para evitar que se note el crecimiento de su pancita.

Recordemos que hace un tiempo Laurita había revelado su deseo de formar una familia con Nico: “Me ilusiono con ser mamá, sin dudas. Estar tanto tiempo con Rufi (hija de Cabré) es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita. Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio o de cualquier manera. Siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico”, finalizó.