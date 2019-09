El durísimo golpe que enfrentan Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Tras haberse conocido durante el éxito de Sugar, y comenzar una relación sentimental, a finales de mayo Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a apostar a un proyecto en común, y estrenaron Departamento de Soltero en el teatro Lola Membrives.

La trama de la obra se centra en Beto Fernández (Nicolás Cabré), un modesto pero también ambicioso empleado de una compañía de seguros, le facilita ocasionalmente su pequeño departamento a sus superiores para citas amorosas, con la esperanza de que sus jefes le mejoren su posición en el trabajo. Pero en el camino se cruzará con la señorita López (Laurita Fernández), la recepcionista de la empresa, quien es amante del gerente de la compañía (Martín Seefeld) y se ve sometida a una relación imposible. Beto pondrá en riesgo su empleo para rescatarla, primero, y luego intentará conquistarla con nobleza y verdadero amor.

Desde que debutaron sobre las tablas, la obra se mantuvo entre el quinto y el séptimo puesto (con seis funciones semanales) en el ranking de recaudaciones que difunde la Asociación Argentina de Empresario Teatrales (AADET), en medio de un contexto económico que no es el más alentador. En este sentido, desde la producción de Departamento de Soltero evalúan levantar la pieza, y ya hay quienes hablan que el 19 de septiembre sería la última función.

Por otro lado, desde el entorno de Laurita, además de confirmar los rumores sobre el posible levantamiento de la obra, aseguran que estaría molesta con Telefe y Susana Giménez porque no la convocaron para ser parte de Pequeños Gigantes, el reality del programa de la diva. Vale recordar que la balarina viajó a México para ser parte de ese mismo formato junto a Verónica Castro.

A pesar que Fernández fue elegida para reemplazar a Griselda Siciliani en Sugar, la diva de los teléfonos la ninguneó en más de una ocasión. Primero cuando le preguntaron por su incorpación a la obra y se hizo la que no la conocía, y luego cuando le mencionaron que la novia de Cabré podía ser su sucesora: "No sé quién la señaló. Hizo Sugar y lo hizo muy bien. Baila como los dioses. Como bailarina, merece estar en Broadway porque es fabulosa. Como actriz, por ahí le falta un poco. Necesita trabajar porque trabajando vas aprendiendo. Tiene futuro. Nadie reemplaza ni ocupa el lugar de nadie, no lo lograron ni con Marilyn Monroe ni con Brigitte Bardot", señaló Su.

Fuente: Exitoína