Nicolás Cabré paró la obra y se cruzó con unas mujeres en plena función

Anoche Nicolás Cabré paró la función de Departamento de soltero, obra que protagoniza junto a su novia Laurita Fernández, porque un grupo de mujeres que se encontraba en la primera fila le gritaba cosas sin cesar.

"Acusan a estas mujeres de haberle arruinado la función a Cabré y Laurita anoche. Gritos y escándalo", escribió Ángel de Brito esta mañana en su cuenta de Twitter y más tarde, en Los ángeles de la mañana, explicó un poco más la situación.

Acusan a estas mujeres de haberle arruinado la función a Cabré y LAURITA anoche. Gritos y escándalo pic.twitter.com/6Xsvp0xnK5 — Angel (@AngeldebritoOk) 12 de julio de 2019

"Le gritaban cosas como ‘qué bueno que estás’, ‘mostrá todo’ y eso no le gustó nada a Cabré, encima la mujer estaba en la primera fila y se escucha bastante, paró la obra en la última escena y le dijo que no podía estar gritando esas cosas, que no estaba en la cancha, que era insoportable trabajar así, se fue enojado, Laurita salió atrás de él, estaban ellos dos solos en escena, bajaron el telón y al rato salió él a pedir disculpas", relató en el programa una testigo de este incómodo momento.

Laurita, por su parte, hizo mención a este hecho en su cuenta oficial de Twitter, donde escribió: "Gracias al público de anoche que entendió la situación por la que estábamos pasando, y se quedaron todos para disfrutar de la función hasta el final como debe ser. El aplauso fue emocionante. Gracias por quedarse a la salida también y por tanto cariño".