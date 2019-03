El contundente mensaje de Dolores Fonzi tras las amenazas a Griselda Siciliani

Dolores Fonzi, activista, impulsora de la lucha por el aborto legal estro país y emblema del colectivo de Actrices Argentinas, se expresó en la red luego de que Griselda Siciliani contara que fue amenazada de muerte después de cruzar a Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, en LAM.

Burlando dejó polémicas declaraciones en LAM sobre el presente de Juan Darthés y el caso Thelma Fardín. A su vez, Griselda Siciliani denunció que recibió "mensajes violentos y amenazas" tras enfrentar al abogado del actor.

"Cada vez que nombro a Dartés y/o su abogado me llegan mensajes violentos y amenazas horribles por teléfono y por mail... debe ser casualidad, #Miedo", reveló en Twitter. Luego, compartió una captura de un mensaje de WhatsApp con una terrible amenaza. "Si tu vieja se muere es tu culpa", dice parte del extenso mensaje. Y sigue: "Yo que vos me dejo de pelotudear y me cruzo de provincia hija de tres mil putas".

Furiosa e indignada, Dolores Fonzi, expresó en la red: "Una compañera de @actrices_arg está sufriendo horas infames de amenazas de muerte. @grisici estoy con vos. #TocanAUnaTocanATodas. Basta de amedrentamiento patriarcal. Impotencia y miedo!", escribió junto al hashtag #NoNosCallamosMas.

Vale señalar que Fonzi había tenido un cruce con el letrado en enero pasado, también a raíz de la causa de Thelma contra Darthés. La actriz recibió una intimación por parte de Burlando por un tuit que escribió tras conocerse las declaraciones de Carla Lescano, la hermana de Fardin. En aquel mensaje, Fonzi cargó contra "un abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente" que intentaba "embarrar la valentía de una víctima denunciante", refiriéndose a Thelma.

Además de Dolores, otras colegas, políticas y público en general expresaron su apoyo a Griselda.

Fuente: Exitoína