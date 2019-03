Griselda Siciliani denunció que recibe amenazas y mensajes violentos

Griselda Siciliani sorprendió en la noche del viernes al denunciar que cada vez que menciona a Juan Darthés o a Fernando Burlando, recibe "amenazas y mensajes violentos".

Este viernes, Griselda Siciliani cruzó a Fernando Burlando mientras éste estaba siendo entrevistado en LAM sobre el presente de Juan Darthés y el caso Thelma Fardín, quien denunció al actor por violación.

Las polémicas declaraciones del abogado del actor molestaron a la actriz, quien además de ser cercana a Fardín, fue compañera de Darthés en Patito Feo y en más de una ocasión expresó su mala relación con él.

Tras el cruce en vivo, Griselda denunció que recibió "amenazas y mensajes violentos". "Cada vez que nombro a Dartés y/o su abogado me llegan mensajes violentos y amenazas horribles por teléfono y por mail... debe ser casualidad, #Miedo", reveló en Twitter.

Cada vez que nombro a Dartés y/o su abogado me llegan mensajes violentos y amenazas horribles por teléfono y por mail ... debe ser casualidad, #miedo — griselda siciliani (@grisici) 30 de marzo de 2019

Luego, compartió una captura de un mensaje de WhatsApp con una terrible amenaza. "Si tu vieja se muere es tu culpa", dice parte del extenso mensaje. Y sigue: "Yo que vos me dejo de pelotudear y me cruzo de provincia hija de tres mil putas".

"Este tipo de cosas me mandan por WhatsApp cuando nombro a algunas personas. Sí, quieren que tengamos miedo y lo logran .... pero #NoNosCallamosMás", escribió la actriz junto a la imagen.

Este tipo de cosas me mandan por WhatsApp cuando nombro a algunas personas. Sí, quieren que tengamos miedo y lo logran .... pero #nonoscallamosmás pic.twitter.com/aPMypeL1Kh — griselda siciliani (@grisici) 30 de marzo de 2019

Tras la lluvia de mensajes que generó su denuncia, Siciliani expresó su agradecimiento por el apoyo brindado.

"Gracias a todos los que me mandan su amor por el medio que sea... eso también lo veo... por suerte estamos los que amamos!", concluyó la actriz y futura participante del Súper Bailando 2019.

Gracias a todos los que me mandan su amor por el medio que sea... eso también lo veo ... por suerte estamos los que amamos! 💪🏻 — griselda siciliani (@grisici) 30 de marzo de 2019

Mientras el abogado estaba hablando con Ángel de Brito, Siciliani le mandó un mensaje indignada: “Burlando habla de Papa, de la Justicia y defiende a Darthés. Es el patriarcado mismo este hombre. Darthés denuncia a las que hablan para adoctrinar a las mujeres. Gracias a las chicas del panel por su apoyo a las mujeres, las banco. Es el abogado más poronga de la Argentina y elige estar del lado de un violador, una pena. Me gustaría que un abogado tan importante se ponga del lado de las mujeres. Ojalá”, fue el primer mensaje de la actriz.

En respuesta, Burlando dijo: “Si hay algo que yo realmente amo y adoro es la libertad de expresión. Griselda puede opinar lo que quiera. Yo no voy a estar de acuerdo con ella solamente en una cosa: todavía Darthés no es un violador; para eso necesitamos un fallo de la Justicia, es lo único que le estoy diciendo. Hay una presunción de inocencia que es más fuerte, y tiene una fortaleza ese concepto, la presunción de inocencia, es un derecho tan potente".

En un segundo mensaje, la actriz expresó: “La acusa a Thelma, no lo puedo creer”. A lo que el letrado explicó: “Dije que iba a guardar una postura de respeto para con quien denunció. Y lo voy a hacer, hasta incluso, si la Justicia dice algo disvalioso de ella. Yo acá no tengo odio ni resentimiento para con una persona que creo que no dice lo que pasó, o tiene una versión diferente a la que puedo opinar yo. En un caso donde tiene que opinar la Justicia, la única palabra autorizada es la Justicia. No le podemos decir ‘violador’ a Darthés cuando ni siquiera todavía se lo convocó a nada”, advirtió.

"Acusa a la víctima todo el tiempo, es muy triste que siga pasando eso, la Justicia patriarcal dejó libre a los asesinos que mataron y empalaron a una chica. No nos queda otra que defendernos entre nosotras lamentablemente. Fue inmunda su frase de ‘no me gusta ver a la mujer enojada’. ¿Qué, tenemos que lavar los platos, sonreír y oler a rosas?’”, siguió la ex Sugar.

Ante la crítica, Burlando dijo: “No, eso no me gusta, porque las ideas pierden mucho sentido realmente cuando uno se va a los extremos. Cuando uno es un extremista, es un talibán, lo que quiere expresar realmente pierde fuerza, y es muy noble el pensamiento del colectivo (de Actrices Argentinas). Las personas que se vieron en el colectivo son verdaderos referentes”, finalizó intentando calmar la situación.

Fuente: Exitoína