Conocé a la Reina y el Rey de la Vendimia para Todxs 2019

Tras un interminable espectáculo artístico que se extendió durante más de dos horas, la Vendimia para Todxs edición 2019 coronó a su reina y rey. En una elección muy reñida, la candidata Coni Fariello, joven de 23 años que próximamente se recibirá de Ingeniera en Recursos Renovables, se impuso sobre Queen Kartajena, querida y talentosa drag queen colombiana de 44 años que lleva más de un par de décadas desarrollando su arte escénico en nuestra provincia.

De esta manera, la corona de Reina quedó para la bellísima representante bisexual que en charla íntima con MDZ había afirmado: "Desde lo personal, me gustaría capacitarme y trabajar sobre el tema de educación sexual en las escuelas. También visibilizar que no hay nada malo con la bisexualidad. A los bisexuales nos gustan un 100% los chicos y 100% las chicas, y está bueno demostrar que somos capaces de amar por igual a cualquier persona. Yo no tengo ningún conflicto con el tema, a pesar de que la sociedad siempre nos ha marginado".

Coni Fariello.

Mientras que como Virreina por primera vez fue elegida una candidata drag queen. Queen Kartajena había comentado a MDZ: "Quiero dar mi aporte en todo lo que tenga que ver con salud. Ya estoy trabajando en la Municipalidad de Las Heras en el área de Diversidad y Género. Propongo cursos gratuitos de peluquería y maquillaje a chicas trans para que tengan otra salida laboral. También trabajar por algo que hace mucha falta en la comunidad, que es la unión".

Queen Kartajena.

A su vez, Gonzalo Romano logró conquistar la corona como Rey de la Vendimia para Todxs 2019, en una fuerte contienda con Walter Benegas que resultó electo Virrey. Romano, de 26 años, trabaja como empleado de atención al público. Benegas, de la misma edad que el soberano, es odontólogo.

gonzalo romano, emocionado tras resultar electo nuevo rey de la vendimia para todxs

En diálogo con MDZ antes de la elección, el nuevo Rey había expresado: "En primer lugar, estoy disfrutando este momento. No siento ninguna competencia, siento a los demás candidatos como compañeros y a algunos como amigos".

Por su parte, el flamante Virrey había afirmado a este diario: "Tengo muchas expectativas. Sobre todo, voy por la idea de mostrar que la felicidad y el amor son por igual para todos, que ninguna persona tiene que sentirse deprimida o alejada por nada. También quiero trabajar por el cupo laboral trans, luchar contra los transfemicidios, y acompañar a las personas que tienen VIH para que el Estado les proporcione todo lo necesario para su tratamiento. También me parece muy importante que se brinde terapia psicológica a todos aquellos que no tengan los medios para conseguirla".

Walter Benegas.