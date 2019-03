Picante ida y vuelta de MDZ con aspirantes a la corona de Vendimia para Todxs

El martes pasado, en el bar Gingger de calle Arístides Villanueva, la producción de Vendimia para Todxs organizó un cóctel de prensa con la presencia de candidatas y candidatos a la corona del evento que este sábado tendrá lugar en el Arena Maipú Stadium. MDZ Online tuvo la chance de trazar un diálogo íntimo y distendido, que podría ser muy útil a la hora de decidir a quién votar, más allá de los estandarizados cánones de belleza. Hay que recordar que en esta oportunidad, el sufragio no se realiza online a través de una app, sino que el público asistente al espectáculo tendrá la decisión total sobre la elección de la reina y el rey. A través de cinco preguntas, recorremos la intimidad y algunas reflexiones, para que vos saques tus propias conclusiones.

- ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor o pasión?

Clara Fox: Viajar cada 15 días desde Buenos Aires en avión a ver a mi marido que está aquí en Mendoza.

Gonzalo Romano: Lo más relevante que hice fue pedir el pase de mi trabajo a Buenos Aires cuando conocí a una persona. Hacía tres meses que lo había conocido, y se dio la oportunidad de mudarme. Lamentablemente las cosas no funcionaron, dejé muchas cosas en camino aquí en Mendoza, y después de dos meses regresé, por suerte volví a lograr que me dieran el pase.

Queen Kartajena: Lo más loco que hice fue tener sexo en un avión.

Queen Kartajena

Sofía Suica: Creo que lo más loco que hice por amor empezó en un parque al que yo iba a correr y donde conocí a mi ex pareja. Un día nos cruzamos y me dije: "Wow, ¿quién es?". En una de las vueltas, me paré, lo saludé y ahí empezó todo. La mayor parte de mi vida, siempre me han hablado los hombres y esa vez fui yo quien encaró.

Walter Benegas: Lo más importante que hice por pasión y amor fue cuando realmente me enamoré por primera vez de un chico. En ese momento le dije a mi familia: "Yo soy esto, estoy con tal persona y quiero ser feliz de esta manera". Yo era muy reprimido y el chico con el que estaba me dio fuerza para asumirme.

Imperia: Levantarme de la cama a las 4 de la mañana para encontrarme con algún chango, lo hice. También agarrar el auto y recorrer 10 kilómetros para estar con alguien. Y por amor llegué a dejar mis estudios, salí de mi provincia (Salta), me fui casi dos meses a Entre Ríos; y me dejaron. Era pendejo, en ese momento nos escribíamos cartas. Hoy ni en pedo hago algo así. Y si alguien me objeta el hecho de que sea drag queen, le doy pista automáticamente.

Federico Del Rey: Lo más loco me pasó con un chico de Mendoza. Cuando empezamos una relación, empecé a viajar todos los fines de semana. Hasta que en el sexto o séptimo viaje, no me aguanté más y le dije "vamos". Subimos a un micro y nos fuimos a Córdoba. Él tiene un hijo y su familia no sabía nada. Arriesgamos demasiado, pero guardo un buen recuerdo.

Coni Fariello: Hemos pasado cada cosa con una amiga, que no se pueden ni decir. No soy de hacer locuras, ni super romántica.

Martín Welch: Una vez me enamoré mucho, demasiado. Él me dijo que no y yo decidí ser su amigo. Fue lo peor que me pasó en la vida. Él se puso de novio, y a mí me tocaba consolarlo cuando él se ponía mal con su pareja. Igual es algo que ya fue, es parte del pasado.

Martín Welch

Zoe Salazar: Creo que si se trata de amor o pasión, nada es una locura. Cuando una persona está enamorada, saca lo mejor de sí misma.

Gastón Ávila: He estado de novio solo una vez, pero no recuerdo ninguna locura. Mi ex es un chico muy culto, con él me tuve que tragar cinco horas de presentación de un libro de filosofía de una amiga suya. Yo iba nada más por la degustación de vinos. Lo más loco fue eso. Me dormí a los diez minutos de la presentación del libro y salí filmado por las cámaras.

- ¿Cuál fue tu mayor venganza?

Clara Fox: Mi venganza ha sido presentarme a la Vendimia, sobre todo para esos que hablan y me atacan a mis espaldas. Los que me conocen de verdad, saben cuáles son mis valores, y con eso me alcanza.

Clara Fox

Gonzalo Romano: Seguramente alguna hice, pero en este momento no me acuerdo de ninguna.

Queen Kartajena: Fue hacia alguien que quería acostarse con mi pareja y estaba vestido de blanco. Entonces me acuerdo que le pedí base de maquillaje a una gran amiga, así que me unté la mano y se la pasé por la espléndida camisa que tenía.

Sofía Suica: Yo no sé si fue venganza, karma y como siempre se dice "todo vuelve". Cuando era chica, me gustaba un vecino y él me decía que no quería saber nada con los hombres y que no le gustaban los gays. Algunas veces, hasta me trató mal. En el momento en que empecé mi transición, y me tocó volver desde Buenos Aires a Salta, me vio cambiada y parece que le gustó. Ahí me vengué yo, y le hice lo mismo que me hizo a mí.

Sofía Suica

Walter Benegas: Sinceramente yo soy creyente, y considero que todo en la vida vuelve, que el destino a la larga pone las cosas en su lugar. No me sentiría bien vengándome ni siquiera de manera leve.

Imperia: Aquí en Mendoza salí a bailar un domingo y un chico que me tiraba onda por WhatsApp, que me había pedido fotos, y me había dicho que soy lindo. Nos encontramos en el boliche, pedimos unos tragos, bailamos y me presentó a sus amigos. En un momento, cuando fui a pedir otro trago, vuelvo y él estaba chapando con otro. ¿Qué hice yo? Agarré al chico que estaba besando y le dije: "Él hasta hace tres minutos me estaba tirando onda a mí". Entonces ese chico se paró y se fue, y el que me había estado boludeando terminó pasando la noche solo.

Federico Del Rey: Yo no soy de los que se vengan, soy de los que lloran, y en esos momentos, el que me hizo llorar se tiene que borrar. Soy ariano y así somos: acto y consecuencia.

Coni Fariello: Yo soy bisexual y me pasó algo con dos estudiantes de mi curso en el colegio. Un chico que estaba de novio con una compañera, la dejó para estar conmigo, y no sé por qué me la agarré con ella. Después quedamos amigos los tres.

Coni Fariello

Martín Welch: No soy vengativo. He tenido muchas intenciones de vengarme, porque soy escorpiano y pasional. Odio que me hagan cosas malas. Lo que utilizo como venganza es decirle a la gente la verdad, cosa que a muchos no le gusta. Soy muy frontal.

Zoe Salazar: Las personas geminianas somos muy vengativas, pero no voy a contar ninguna, porque de las personas que me vengo, les digo todo en la cara. La Ley del Talión: ojo por ojo.

Gastón Ávila: No me acuerdo puntualmente de alguna situación. He tenido alguna venganza leve.

- Una película, un disco y un libro que para vos sean muy significativos

Clara Fox: El Padrino, los discos de Gustavo Cerati; y los libros de la saga Cincuenta sombras de Grey.

Gonzalo Romano: Alguien tiene que ceder (fue la última película que vi con mi mamá estando en vida), me gustan los discos de David Guetta; y los libros de autoestima, Paulo Coelho y Bernardo Stamateas.

Gonzalo Romano

Queen Kartajena: Un ángel enamorado con Meg Ryan y Nicolas Cage, el disco Older de George Michael; y el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

Sofía Suica: Me gustan las películas de terror, como las de la saga de Freddy, el disco con las canciones de la serie Frecuencia 04, que me recuerda mucho a mi adolescencia; y el libro El extraño caso del Doctor Jekyll y el señor Hyde.

Walter Benegas: La saga Harry Potter, con respecto a la música siempre me moví en un ambiente entre comillas heterosexual, muy de cachengue y reguetón. Cuando acepté mi condición sexual, empecé a escuchar mucho a Madonna y Lady Gaga.

Walter Benegas

Imperia: La película La casa de arena y niebla, el disco El amor después del amor de Fito Páez, y un libro para el que hay que estar muy preparado y que aún no puedo terminar que se llama El Kybalion.

Federico Del Rey: Me gustan las películas románticas como Diario de una pasión y Titanic, los discos de Cigarettes After Sex y Lana Del Rey, y libros de filosofía y Paulo Coelho.

Coni Fariello: Veo muchas películas y series, amo Game of Thrones y Sense 8, me gusta mucho la música electrónica, Skrillex por ejemplo; y los libros de Cazadores de sombras y Harry Potter.

Martin Welch: La película Fuerzas de la naturaleza me enseñó mucho, el disco Hasta la raíz de Natalia Lafourcade; y el libro El psicoanalista.

Zoe Salazar: He visto setenta mil veces Titanic, los discos de Sia representan mis distintos estados de ánimo, y el libro Los ojos del perro siberiano, que tiene una muy buena mirada sobre el flagelo de la discriminación.

Gastón Ávila: No soy muy del cine. Me enganchan las series como Gossip Girl porque soy muy de la moda, me encanta la gente chic. Me gusta la música techno y rock nacional de los '90; y libros ninguno porque no tengo.

Gastón Ávila

- ¿Cuáles son las vivencias que te deja tu paso por Vendimia para Todxs y qué harías en caso de ganar la corona?

Clara Fox: Yo relajada y tranquila porque tengo el apoyo de la gente. Va a ser una Vendimia distinta porque vamos a romper estereotipos. Lo importante es que nos unamos para hacer cosas por los demás: recorrer hospitales, abrir una casa trans, ayudarnos entre nosotros.

Gonzalo Romano: En primer lugar, estoy disfrutando este momento. No siento ninguna competencia, siento a los demás candidatos como compañeros y a algunos como amigos.

Queen Kartajena: Quiero dar mi aporte en todo lo que tenga que ver con salud. Ya estoy trabajando en la Municipalidad de Las Heras en el área de Diversidad y Género. Propongo cursos gratuitos de peluquería y maquillaje a chicas trans para que tengan otra salida laboral. También trabajar por algo que hace mucha falta en la comunidad, que es la unión.

Sofía Suica: Tengo muchos nervios y expectativas. Yo vengo desde Salta, aunque ahora vivo en Buenos Aires, y quisiera que la gente de Mendoza me apoye. En caso de ganar, me encantaría representar a Vendimia en mi provincia, y trabajar sobre la idea de que la gente deje de asociar a las chicas con trans con prostitución. Podemos dar mucho más, podemos ser alguien en la vida.

Walter Benegas: Tengo muchas expectativas. Sobre todo, voy por la idea de mostrar que la felicidad y el amor son por igual para todos, que ninguna persona tiene que sentirse deprimida o alejada por nada. También quiero trabajar por el cupo laboral trans, luchar contra los transfemicidios, y acompañar a las personas que tienen VIH para que el Estado les proporcione todo lo necesario para su tratamiento. También me parece muy importante que se brinde terapia psicológica a todos aquellos que no tengan los medios para conseguirla.

Imperia: Yo tuve la bendición de contar con una familia y compañeros de trabajo tolerantes, pero también aprendí a que si le quitamos el peso trágico a las cosas, se fluye más naturalmente. Mi misión es transmitir alegría. Yo no ando todo el día cagándome de risa, pero como pude superarme de varias situaciones, quiero dejar el legado de que con amor, tolerancia y alegría se puede alcanzar cualquier cosa. También quiero mostrar el arte drag queen, enseñarle a la gente qué somos las drag queens, de qué se trata nuestro proceso de transformación, y una gran misión: sacar a la drag queen del mundo específicamente nocturno; porque todos nos asocian con la noche. De repente, poder salir a un comercio de día y que te atienda una drag queen. Nosotros tenemos una explosión de arte, le daría un toque de fantasía urbana que vayas a hacer un trámite a una oficina pública y te atienda una drag queen.

Federico Del Rey: Mi expectativa tiene que ver con llevar un mensaje a los niños en los colegios. Yo siempre digo que si se educa a los niños, después no habrá que luchar contra adultos que discriminen.

Federico Del Rey

Coni Fariello: Desde lo personal, me gustaría capacitarme y trabajar sobre el tema de educación sexual en las escuelas. También visibilizar que no hay nada malo con la bisexualidad. A los bisexuales nos gustan un 100% los chicos y 100% las chicas, y está bueno demostrar que somos capaces de amar por igual a cualquier persona. Yo no tengo ningún conflicto con el tema, a pesar de que la sociedad siempre nos ha marginado.

Martín Welch: No hay que prometer nada porque es imposible saber si uno podrá lograr todo lo que propone, pero sí me gustaría trabajar sobre un proyecto de llevar inclusión a localidades más pequeñas de nuestra provincia.

Zoe Salazar: Yo estoy en plan que se llama Somos Futuro, que consiste en integrar a chicas transexuales con capacitaciones para una buena inserción laboral. Con respecto a la Vendimia para Todxs, propondría que haya una sola corona para representar a todo el colectivo. Este año drag queens compiten con chicas trans. Me parece muy bien que participen por un tema de inclusión, pero podrían haber competido igualmente con nosotras o con los chicos, porque el drag queen de por sí no tiene género. Como ellos mismos se definen, encarnan un personaje. Lo de ellos no tiene que ver con una orientación sexual, es una expresión artística.

Zoe Salazar

Gastón Ávila: He conocido personas maravillosas y he aprendido mucho en este tiempo. Me gustaría trabajar sobre el tema de la inclusión en los deportes.

- Hablemos de la convivencia durante el reality de Vendimia para Todxs. ¿Con quiénes lograste mayor afinidad y con quiénes tuviste cruces o tensiones?

Clara Fox: Realmente estoy bien con todos. Como buena mendocina que soy conozco este juego, más allá de que vivo en Buenos Aires desde hace 17 años.

Gonzalo Romano: Tengo más afinidad con Queen Kartajena, Sofía Suica y Zoe Salazar. Y tuve cruces con el candidato cordobés (Federico Del Rey), que no le sentó bien que yo hiciera mi campaña con la consigna de que la corona se quede en nuestra provincia.

Queen Kartajena: Gonzalo Romano es amigo desde antes así que con él tengo mayor afinidad, y con el único con quien tuve un cruce fue con Walter Benegas.

Sofía Suica: He conocido personas maravillosas. Tengo mucha afinidad con mi amiga Clara Fox, que me convenció de presentarme a Vendimia para Todxs, nos conocemos desde hace mucho en Buenos Aires. Y aquí pegué muy buena onda desde el casting con Gonzalo Romano. Y hay algo con un candidato, no algo de amor, pero sí podría ser para un ratito, si es que se aviva antes de que me vaya.

Walter Benegas: Pase lo que pase, siento que me llevo amigos. Tengo mayor afinidad con Clara Fox, desde el casting pegamos buena onda y no nos soltamos más. Y hay una sola persona que se lleva mal con todo el grupo, que es Gonzalo Romano. Todo el grupo me votó positivamente como posible rey, y en cambio esta persona que te digo recibió el voto negativo de todos.

Imperia: Con Martín Welch y con todas las chicas tengo mucha afinidad. Con quien no está fluyendo es con Gonzalo Romano. Con él no hay química, y para evitar el puterío se lo dije en la cara.

Imperia

Federico Del Rey: Afinidad tengo con Coni Fariello, Imperia y Zoe Salazar. Y tuve cruces con Walter Benegas y Clara Fox.

Coni Fariello: Me llevo muy bien con Gastón Ávila y Martín Welch, que son chicos más simples y sinceros.

Martín Welch: Tengo mucha afinidad con Coni Fariello, Gastón Ávila, Imperia y Sofía Suica. Y tengo muy mala convivencia con Clara Fox, cuando se pone con energía negativa, es muy insoportable.

Zoe Salazar: Me llevo bien con todos. Me río y hago chistes con todos. Los roces y percances los resuelvo diciendo lo que pienso en el momento justo, en frente de cada persona.

Gastón Ávila: Me encanta esa pregunta. Tengo afinidad con tres personas: Coni Fariello, Imperia y Martín Welch. Son personas humildes, con muchos valores, que no se meten en la vida de nadie. No he tenido cruces en la convivencia con candidatas y candidatos porque tengo perfil bajo.

Fotos: Alexia Manzano

Coordinación de producción: Diego Rosales