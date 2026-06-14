Cómo recuerdan los artistas mendocinos a Pocho Sosa: "Un cantorazo y un faro para todos"

La muerte de Pocho Sosa dejó un profundo vacío en la cultura mendocina. Durante décadas, su voz fue una de las principales embajadoras del folclore cuyano, pero para quienes compartieron escenarios, viajes y amistades con él, su legado trasciende largamente la música.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varios artistas recordaron en diálogo con MDZ al hombre detrás del cantor. En sus testimonios aparecen una y otra vez las mismas palabras: generosidad, coherencia, compromiso y una enorme pasión por la canción cuyana.

El músico y director de la última Fiesta Nacional de la Vendimia, Paíto Figueroa , aseguró que la partida de Pocho Sosa representa una pérdida que sentirán no sólo los mendocinos, sino también todos aquellos argentinos que tuvieron la oportunidad de escucharlo a lo largo de su extensa trayectoria.

"Fue un artista impecable, tanto como músico como persona. Siempre nos dejó bien parados a los mendocinos, desde las agrupaciones que integró hasta su larguísima carrera solista. Fue una persona coherente durante toda su vida artística", expresó.

Figueroa destacó además el legado discográfico que deja el cantor y recordó que su voz quedará para siempre ligada a una de las canciones más emblemáticas de la provincia. "Nos deja grabaciones inolvidables, tanto en estudio como en vivo, y será para siempre la voz de un himno de los mendocinos. Para todos los colegas es una pérdida muy grande", afirmó.

"Nos deja su legado y sus abrazos"

El reconocido baterista y percusionista Pablo Quiroga eligió recordar a Pocho desde un costado humano y artístico. "Con la partida de Pocho nos queda su gran legado artístico-musical, sus abrazos cálidos en cada encuentro compartido y su compromiso eterno con el cancionero cuyano y las músicas de origen popular", señaló.

Y concluyó con una frase sencilla pero cargada de afecto: "Te vamos a extrañar. Descansá en paz, querido y admirado Pocho".

"Tenía una voz privilegiada e inconfundible"

La cantautora mendocina Ini Ceverino recordó con emoción los escenarios compartidos junto al artista y destacó una característica que, según ella, lo acompañó durante toda su carrera: su identidad vocal. "Pocho tenía un sonido propio, inconfundible. Desde siempre tuvo una voz realmente privilegiada", sostuvo.

La artista remarcó que, además de interpretar las obras más representativas del repertorio cuyano, Pocho mantenía una permanente curiosidad por descubrir nuevas canciones y acompañar a los autores emergentes. "Cantó las músicas de estas geografías y de los grandes autores referentes, pero también vivía buscando nuevas canciones y nuevos creadores", recordó.

Ceverino también evocó algunos de los momentos compartidos sobre el escenario y mencionó especialmente las interpretaciones conjuntas de "Zamba Azul", una obra que ambos disfrutaban profundamente.

"Estoy muy orgullosa de haber compartido con él tantas músicas maravillosas. Fue uno de los grandes cantores que dio Mendoza, un trabajador de la música y una persona siempre muy generosa", afirmó.

Y agregó: "Se va físicamente, pero tengo la convicción de que esa voz jamás va a dejar de sonar y jamás va a dejar de estar en el corazón de toda la gente que disfruta el otoño tanto como él".

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"Fue un cantorazo y una persona muy generosa"

El músico Ricardo Vaccari compartió durante casi dos décadas escenarios, giras, grabaciones y viajes junto a Pocho Sosa. Por eso, al recordarlo, eligió hacerlo desde las anécdotas y la amistad. "Toqué con él durante 17 o 18 años. Fueron muchísimos shows, muchísimos viajes y muchas giras. Lo recuerdo más desde las anécdotas que desde la tristeza", contó.

Vaccari recordó entre risas que muchas veces le tocaba conducir durante las giras y que una de sus tareas era cuidar al artista de los numerosos asados e invitaciones que recibía en cada lugar que visitaban. "Era tan querido que donde íbamos siempre había alguien que quería invitarlo a comer o compartir un momento con él. Después la que me llamaba era la Pochi para preguntarme cómo se había portado", recordó.

Más allá de las anécdotas, destacó la profunda huella que Pocho dejó entre los músicos mendocinos: "Fue un cantorazo, eso no está en discusión. Pero además era una persona muy generosa. Para mucha gente fue un verdadero faro", aseguró.

Finalmente, agradeció públicamente todo lo que aprendió a su lado. "Me marcó muchísimo. Lo que empezó siendo una relación artística terminó convirtiéndose en una gran amistad. Por eso quiero recordarlo haciendo música, compartiendo ensayos, viajes y momentos que voy a llevar conmigo para siempre".

pocho sosa y jorge sosa Pocho Sosa junto a Jorge Sosa. Foto de Gabriel Mendoza.

La despedida de una figura irrepetible

Las palabras de quienes lo conocieron muestran una imagen que se repite con notable coincidencia. Pocho Sosa fue una voz fundamental del folclore cuyano, pero también un hombre querido, respetado y admirado por varias generaciones de artistas.

Su legado quedó grabado en discos, escenarios y canciones que forman parte del patrimonio cultural mendocino. Pero también permanece en los recuerdos de quienes compartieron con él una charla, una gira, un ensayo o una noche de música.

Por eso, mientras Mendoza despide a una de sus voces más emblemáticas, los artistas coinciden en algo: Pocho Sosa seguirá presente cada vez que suene una tonada, una cueca o alguna de esas canciones que ayudó a convertir en parte de la identidad de esta tierra.