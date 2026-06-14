Tonada de otoño, una de las tantas canciones de Pocho Sosa que cautivaron al mundo

La noticia del fallecimiento de Pocho Sosa sacudió a la provincia de Mendoza este domingo y es por ello que, a una semana de despedir el otoño, es imposible no recordar su canción más emblemática: la "Tonada de otoño". Con una letra que eriza la piel y emociona, el artista le puso la voz a uno de los símbolos de la cultura mendocina.