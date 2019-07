Ángel de Brito destruyó a Agustina Kämpfer y de paso cargó contra Jorge Rial

Ángel de Brito abandonó momentáneamente la conducción de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) para comenzar a disfrutar de sus merecidas vacaciones de invierno, pero esto no significa que descanse de las redes sociales y de opinar sobre los temas de la farándula nacional, sin temor a pegarle a colegas de su profesión, como en esta ocasión hizo con duros comentarios hacia Agustina Kämpfer y Jorge Rial.

En Twitter, el miembro del jurado del Súper Bailando 2019 despotricó contra Kämpfer -panelista de Nosotros a la mañana, ciclo que precede al suyo en la programación del canal de Constitución- y no tuvo reparo alguno en echarle en cara su recordada relación amorosa con el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quien actualmente está preso en el penal de Ezeiza.

"Hola @aguskampfer, dedícate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial, o More. Es por lo único que estás en la tele. La fama prestada termina rápido. Anda a meditar y evitá darme clases", escribió el periodista luego de que la también ex novia del conductor de Intrusos criticara que haya publicado el mensaje que escrachó el comportamiento de Mica Viciconte con las hijas de Cubero, mientras Nicole Neumann hacía el descargo correspondiente. Junto a su picante tuit, De Brito adjuntó un gif de Miss Piggy de Los Muppets tras las rejas y también compartió varios comentarios sobre el conflicto de la periodista con Morena Rial.

Hola @aguskampfer dedícate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial, o More.

Es por lo único que estás en la tele.

La fama prestada termina rápido.

Anda a meditar y evita darme clases. pic.twitter.com/Iqx1L8DInr — Angel (@AngeldebritoOk) 22 de julio de 2019

Minutos después, De Brito recibió el comentario de un usuario acerca de que sus vacaciones coinciden con las de otros conductores de la televisión argentina, como por ejemplo, Mariano Iúdica -de Polémica en el bar e Involucrados- y justamente, el propio Rial.

“No está @AngeldebritoOk, no esta @iudica, no esta @rialjorge ... esta gente sabe algo y huyeron del país ...”, le escribió la cuenta @dcevampiro al integrante del jurado de Showmatch, pero la respuesta de este expuso su rechazo hacia las figuras de América.

No me iría con ellos, seguramente https://t.co/tEqRFtcyjU — Angel (@AngeldebritoOk) 22 de julio de 2019

El mes pasado, De Brito chicaneó a Intrusos luego de una entrevista que le hicieron a Dalma Maradona a la salida de los estudios de El Trece, en donde había hablado en exclusiva para Los Ángeles de la Mañana, y en la misma semana también los criticó duramente porque no quisieron nombrarlo como fuente de información al aire.

Fuente: Exitoína