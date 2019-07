Tremendo cruce de Ángel de Brito con una actriz K

Cuando una figura de los medios se posiciona políticamente de manera pública, es probable que una de las consecuencias que esto traiga sea el rechazo de un determinado segmento de la población, y que además se visibilice a través de las redes sociales.

Esto le ha sucedido a Ángel de Brito, que desde el 21 de mayo de 2019 a raíz de un material que posteó en sus redes sociales, siempre que alguna figura cercana a Cambiemos luce una prenda de vestir que parece lujosa, recibe consultas sobre el precio de esta.

Esto se debe a que en esa fecha, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) publicó el supuesto valor de la cartera que utilizó Cristina Fernández de Kirchner para asistir a la primera audiencia de su juicio oral y público por la causa de vialidad y obra pública, algo que generó el repudio de usuarios de Twitter afines a la gestión de la ex mandataria.

Con la visita de Juliana Awada a Japón, país que visitó en compañía de Mauricio Macri por la cumbre de líderes del G20 que se desarrolló allí, el look de la primera dama fue motivo suficiente para que De Brito reciba chicanas y que tenga que salir a contestar sin pelos en la lengua, al igual que lo hizo semanas atrás cuando fue el Tedeum por el 25 de mayo.

Luana Pascual, actriz reconocida en las redes por imitar a María Eugenia Vidal y luego denunciar que los trolls del Gobierno le cerraron su cuenta de Twitter, le escribió al periodista en esa misma red social para chicanearlo. “Googleate esta cartera, Ángel”, le solicitó.

El jurado del Súper Bailando no se achicó y arremetió con un comentario contra Cristina. “No, pero la vi con una Hermès marrón de once mil dólares a Cristina hoy”, indicó el conductor.

Como era de esperarse, en los comentarios que sucedieron al cruce se mostró apoyo e insultos dirigidos hacia ambos bandos, y también acusaciones de corrupción para la ex presidenta y el actual jefe de Estado y su esposa. Sin embargo, luego de la respuesta de De Brito, Pascual no volvió a contestarle, aunque decidió escribir en su cuenta para defenestrarlo.

“El loco de las carteras @AngeldebritoOk tiene todas registradas las carteras de Cristina más no así las de la primera dama. Lo que se dice un profesional de lujo. Ojalá que en su próxima presentación, Cristina salga con un atuendo enchapado en oro. Así lo vemos reventar a Carterita De Brito”, disparó Pascual.

El loco de las carteras @AngeldebritoOk tiene todas registradas las carteras de Cristina más no así las de la primera dama. Lo que se dice un profesional de lujo. — La Loba clandestina (@lalobaclandest1) 30 de junio de 2019

Minutos después, Luana redobló la apuesta y tildó al conductor de ser "un sobador del glande del presidente", y le recomedó leer sobre una presunta vinculación de Juliana Awada con talleres clandestinos.

Otra cosa, @AngeldebritoOk cuando dejes de sobarle el glande al presidente, googleame "talleres clandestinos Awada" — La Loba clandestina (@lalobaclandest1) 30 de junio de 2019

Fuente: Exitoína