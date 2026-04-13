Ángel de Brito confirmó que Luis Brandoni sufrió un ACV: cómo se encuentra

El conductor de LAM compartió en su programa de streaming que el actor se encuentra internado y contó todos los datos sobre el estado de salud.

Ángel de Brito compartió una fuerte noticia en su programa de streaming que sale al aire por Bondi Live. El periodista reveló que las funciones de la obra en la que participa Luis Brandoni con Soledad Silveyra fueron nuevamente suspendidas.

Anteriormente había ocurrido lo mismo debido a un problema de salud con la actriz y ahora el conductor de LAM confirmó que se suspendieron por la internación de Luis Brandoni debido a una caída: "Se cayó el sábado y lo internaron", comenzó contando.

Luego, agregó: "Está con algunos achaques de la edad y lo internaron en el Güemes tras la caída y tuvo un ACV, un pequeño ACV. Está muy cuidado y completamente normal", contó sobre la salud del actor.

Ángel de Brito confirmó que Luis Brandoni sufrió un ACV: los detalles Ángel de Brito reveló que Luis Brandoni sufrió un ACV: cómo se encuentra También reveló que se encuentra hablando y recibiendo gente: "Cuando se detecta en un estudio de rutina un accidente cerebrovascular, se tienen que hacer todos los estudios y lo tienen internado para ver cómo evoluciona".