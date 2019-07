Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que se separó de Mariano Balcarce, el empresario con quien estaba en pareja desde marzo de este año, apenas unas semanas después de la inesperada ruptura de su relación con el ex tenista Juan “Pico” Mónaco.

La conductora de Net TV y jurado del Súper Bailando 2019 salió a decir la verdad sobre su situación amorosa luego de que la revista Caras revelase que, en medio de una profunda crisis, Balcarce haya decidido sacar todas sus cosas e irse de la casa en la que convivían desde hace algunos meses.

"Estamos distanciados hace dos semanas, no sé qué pasará" le dijo la modelo a la periodista Pía Shaw en El Espectador, ciclo que conduce junto con Ángel de Brito y Pilar Smith en CNN Radio.

Hasta dos semanas atrás, el noviazgo entre Balcarce y Ardohain avanzaba con viento en popa, ya que se reveló que la morocha había hecho múltiples esfuerzos para poder estar junto con él en la gala de los Premios Martín Fierro, y al no poder hacerlo, vivió un mal momento en la ceremonia de APTRA.

Días atrás, Pampita también habló sobre la posibilidad de volver a casarse. “No sé si me va a volver a pasar, me casé cuando era muy chiquita y no sé si me va a volver a tocarme. Es lindo estar en pareja. Sufrí mucho por amor, me quedé en cama durante meses (…) Cuando una da el cien por cien y se ilusiona… He tenido suerte, vuelvo a encontrar el amor… bueno, en realidad el amor me encontró a mí”, había contado la conductora en el programa de Mirtha Legrand.

En esa misma cena con la histórica diva de la televisión, la modelo había pronunciado una frase que bien podría aplicarse a su contexto actual: “Yo no hago nada a medias, cuando amo, lo hago con todo el alma y las decepciones amorosas las sufro como todo ser humano”.

Previamente a la crisis, Balcarce se vio metido en el centro de la polémica a raíz de una foto de Eugenia “China” Suárez que circuló en las redes sociales, en donde se la veía comiendo un alfajor cuya marca coincidía con su apellido, por lo que Carolina realizó un reclamo indirecto hacia ella. Luego, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza dijo que ella no quiso hacer ninguna provocación.

