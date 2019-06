El costo millonario de las joyas que usó Pampita en los Martín Fierro

Pampita fue la protagonista más glamorosa de los Martín Fierro 2019. Más allá de su magestuoso vestido de terciopelo negro, lo que más llamó la atención fue el conjunto de joyas que lució.

"Vengo con seguridad, estoy feliz de que me hayan prestado todo esto, porque después lo devuelvo", contó en la alfombra roja sobre el collar, los aros y las pulseras de brillantes y esmeraldas pertenecientes a una reconocida joyería ubicada en Recoleta.

¿Cuál era el precio? En total se calcula que cuestan un millón cien mil dólares, según reveló el diseñador Javier Saiach en Morfi, todos a la mesa. "Pertenecen a la colección privada de la dueña de la joyería", agregó.

Por su parte, Ángel de Brito también dio detalles de las alhajas y el operativo de seguridad que se realizó para cuidar la reliquia. "Los aros solamente salían 150 mil dólares. Tuvo que firmar un contrato con la joyería. Me dijo 'no me muevo de la mesa, no voy al baño, subo a entregar el premio y nada más'. Estaba muy nerviosa, tenía miedo que la choreen”, aseguró en Los ángeles de la mañana.

Pampita usó las joyas sólo en el Hilton. Antes de que arranque la alfombra roja, tres hombres vestidos de negro se acercaron a ella y le pusieron el collar. En una de las fotos que publicó en Instagram, incluso, la conductora luce sin la gargantilla.

