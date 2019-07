Quién reemplazará a Pampita en el "Bailando 2019"

Ya supo ser jurado de Genios de la Argentina, el ciclo que convocó a talentos de todos los rincones del país. Sin embargo, esta vez Guillermina Valdés se sumaría nada menos que al estrado del Bailando en reemplazo de Pampita, quien se ausentará dos galas durante el mes de julio.

Así lo anunció Ángel de Brito, otro de los miembros del jurado, al cierre de su edición de hoy de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce a través de la pantalla de El Trece.

"Nos quedó revelar quién va a reemplazar a Pampita. Está convocada, y todavía no sé si va a aceptar o no, pero la llamaron para reemplazar a Pampita en dos galas, cuando Pampita falte la tercera o la cuarta semana de julio, la señora Guillermina Valdes", lanzó el conductor, ante la sorpresa de sus "angelitas", que tuvieron reacciones dispares.

"Es empresaria, creadora, diseñadora de su propia marca de zapatos. Qué voy a decir yo que soy el marido: una de las mujeres más lindas de la Argentina. Es su debut como jurado así que la van a tener que apoyar. Quería estar ya sentada pero le dije 'no, no, no, quiero que vengas caminando, por favor'", la halagó Marcelo Tinelli al presentarla cuando hizo su presentación en Genios de la Argentina.