Así fue la peor cita que tuvo Pampita en su vida

En la última edición de Pampita Online hablaron sobre las peores citas que tuvieron. Luego de que las panelistas contaran sus experiencias, Pampita se tomó unos minutos para detallar su caso.

"Una amiga me dijo que tenía una candidatazo, buenmozo, buena persona, separado, con hijos, me mostró la foto y le iba re bien en su trabajo", contó la conductora, y detalló qué ocurrió cuando se generó el encuentro.

"¡Me habló toda la noche de la exmujer! Y terminé haciendo terapia. Ella lo había engañado y él me preguntaba si la tenía que perdonar. Yo le decía ‘sí, vas a poder, por ahí se vuelven a enamorar. Luchá por tus hijos, reconstruí a tu familia’. Le hice de psicóloga durante dos horas. Después llamé a mi amiga y le dije '¿cómo se te ocurre? ¡Este está re chapa con su ex!’", recordó.

Obviamente no hubo segunda cita y tiempo después Pampita se enteró que el hombre en cuestión volvió con su esposa. Aunque finalmente se separó. "No funcionó, igual me debés dos hora de sesión", disparó Carolina.