Moria Casán desató su lengua karateka: opinó de Luciana Elbusto y fue letal con el Brancagate

Ya pasaron casi tres semanas de que estallara el famoso Brancagate: escandalosos chats íntimos entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli, algo que rápidamente tomó fuerza en los medios. Pero, la vida le dio una oportunidad a la periodista y, luego de ser despedida de Net TV, fue convocada para sumarse como panelista a LAM.

Lo sucedido generó diversas reacciones en el ambiente. Mientras algunas colegas la criticaron con dureza, otras figuras salieron a respaldarla.

Carmen Barbieri y Graciela Alfano fueron de las primeras en expresar su apoyo, destacando la trayectoria de Elbusto en el mundo del espectáculo y señalando que esta es una oportunidad que merece aprovechar. A esa lista se sumó recientemente Moria Casán, quien también salió a defender públicamente a la nueva integrante del programa de Ángel de Brito.

Invitada a dar su opinión por un usuario en redes sociales, La One no anduvo con rodeos. Desde su experiencia y tras haber compartido varios momentos con Luciana Elbusto, incluyendo un viaje a Paraguay en 2012, entrevistas y encuentros laborales, Moria no dudó en dar su mirada sobre el escándalo.

El posteo de Moria Casán en apoyo a la periodista. Créditos: X / @MoriaCasan

"Jaja mi jeta, Lu coge con alegría ,seguro tiene buen sexo, no responde a patrones hegemónicos y es una flaca re gaucha, es gozosa, y esto lo tienen muy pocas minas. Y eso enloquece a minas, minos, y sobre todo a las empanadas de talco, o sea, a las pussies secas. Amé cuando vino a Leloir en modo mucama para nota en Paparazzi. Banco”

Luciana Elbusto no se quedó atrás y respondió al comentario de Casán: "Gracias Mo por tus palabras. Si La One lo dice... Todo dicho. Tuve el placer de compartir varios momentos con vos y sin dudas, buena gente, súper profesional y generosa. La humildad de una grande".

Luciana y Moria en 2012. Créditos: X / @LucianaElbusto

A la par, compartió dos fotos inéditas junto a la exvedette que sorprendieron a muchos, Elbusto figuraba vestida de mucama y Casán, recibiendo una taza de té, dejando patentado el recuerdo de una labor en conjunto.