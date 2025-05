De bailar con Moria Casán a bancar cantitos contra Javier Milei: así fue el show de Lali que causó revuelo y polémica

Lali Espósito se encuentra de gira nacional, ya que la artista lanzó "No vayas a atender cuando el demonio llama", una expresión artística mucho más atrevida a sus anteriores facetas y una impronta marcada por el rock. La intérprete inició su recorrido musical por los diversos rincones del país y Vélez fue el escenario elegido para tal exposición.

El show inició pasadas las 21hs, el estadio se encontraba completamente agotado. Más de 45mil espectadores fueron testigos de una noche llena de brillos, rock & pop y controversia. Así inició su trayecto la artista que recorrerá más de 18 ciudades entre Argentina, Uruguay y España.

No habría pasado más de la mitad de la gran noche cuando Lali decidió frenar la puesta artística: "Necesito un minuto". La artista sorprendió a sus fans con el pedido, algo que los mantuvo permanentemente a la expectativa: ¿Por qué hizo eso?

"No saben lo que se ve desde acá, es muy impresionante", algo que desató muchas expresiones de cariño y afecto a la cantante. Luego de la visible emoción, continuó con el show.

Lali entregó una puesta increíble, desde las canciones que marcaron sus primeros pasos en la televisión nacional, hasta su sexto álbum, el público se fue lleno ante una puesta de escenario increíble.

Lali Espósito en un magnífico show que reunió a 45mil personas. Créditos: RS Fotos

Como es de costumbre, la artista no se encontró sola en la tarima. Rodeada de bailarines, diversos vestuarios según planteaba la ocasión y mucho color, supo brindar profesionalismo a quienes la siguen. Pero, también recibió la visita de varias figuras icónicas que se desplazaron junto a ella.

Una de las grandes caras, que sin dudas sorprendió al público, fue Moria Casán, mejor conocida como "La One", y quien bailó al ritmo de ¿Quiénes son?, un tema homenaje a la icónica mediática. También estuvieron Ale Sergi y Juliana Gattas del dúo Miranda, Joaquín Levinton, Taichu y un gran elenco de 16 drags queens para el hit Soy.

Casán, se mostró plenamente agradecida ante la iniciativa de Espósito y lo evidenció frente a 45mil personas: "Qué orgullo estar en esta institución tan gloriosa, un aplauso para esta gladiadora del pop", y por último, soltó una referencia característica de la conductora: "Por primera vez me cuelgo de alguien".

No pudo faltar la presencia de Javier Milei en los cánticos de la gente. Es de público conocimiento que la artista y el mandatario no se llevan bien, ambos han protagonizado diversos momentos de incomodidad por medio de las redes sociales. Lali y un show soñado en Vélez. Créditos: RS Fotos

En un momento llegado de la noche, los fanáticos comenzaron a cantar "El que no salta, votó a Milei", a lo que la artista siguió con una sugerente frase: "Esto no es contra los votantes. Banco el cantito, pero no importa a quién votás, importa que clase de persona sos con el otro".