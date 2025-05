Nuevo escándalo: acusan de estafa a la tienda virtual de Wanda Nara

Una nueva polémica podría afectar a Wanda Nara, luego de que una clienta denunciara presuntas irregularidades en su emprendimiento digital. Según la demandante, el producto adquirido nunca fue despachado, a pesar de haber cumplido con el pago correspondiente.

La damnificada, identificada como Analía, realizó una compra el pasado 1 de mayo, con la promesa de recibirla entre el 2 y el 5 del mismo mes. Sin embargo, al no obtener su pedido ni respuestas por parte de la tienda de Wanda, decidió exponer su caso en redes sociales: “Las compras virtuales de Wanda Nara Shop son una estafa total. No envían pedidos. No contestan mensajes”, expresó en su publicación.

Una de las afectadas por la presunta estafa de la tienda virtual de Wanda Nara hizo público su reclamo.

Foto: Instagram @analia_ragonesi

La información fue revelada en Puro Show (El Trece), el conflicto surgió tras la adquisición de una remera con la inscripción Bad Bitch, valuada en $140.000, a la que se sumaron $3.000 adicionales, presuntamente por gastos de envío. La usuaria compartió capturas de pantalla que respaldan su reclamo, evidenciando la falta de comunicación por parte del negocio virtual promocionado por Wanda Nara.

Revelaron los detalles detrás de la presunta estafa de la tienda virtual de Wanda Nara

Tras viralizarse el caso, otra persona se contactó con Analía para confirmar que enfrentaba la misma situación. “Vi que comentaste en Wandashop que no te llegó tu pedido. A mí tampoco me llegó. Hice la compra el mismo día que vos. ¿Será una estafa?”, cuestionó la segunda afectada por la presunta estafa, quien también había utilizado el enlace promocionado por la propia Nara en su perfil de Instagram.

El escándalo por las irregularidades en la tienda virtual de Wanda fue comentado en Puro Show.

Foto: Captura Noticias Argentinas

Ante la falta de soluciones, la denunciante elevó el caso a Defensa al Consumidor, buscando una respuesta formal. La repercusión del reclamo ha generado dudas sobre la operatividad del emprendimiento, mientras aumentan las interrogantes sobre su legitimidad.