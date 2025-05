Fuerte acusación contra Wanda Nara por supuestos negocios turbios en Europa

Luego de hacerse pública la adquisición de la nueva y lujosa mansión de Wanda Nara en un coqueto barrio de Nordelta, este viernes en A la tarde (América TV) el programa conducido por Karina Mazzocco, revelaron que la mediática expareja de Mauro Icardi habría hecho turbios negocios en Europa relacionados con cobrar dinero por presentarle chicas a jugadores de fútbol.

En un móvil con Roberto Antolín, periodista deportivo de España, la conductora de A la tarde le consultó directamente sobre las fuertes declaraciones que hizo el día anterior sobre las negociaciones de Wanda Nara en Europa, a lo que Antolín intentó aclarar diciendo que en realidad la conductora de Telefe organizaba fiestas en las que les presentaban mujeres a los jugadores, pero que eran eventos exclusivos que son común en ese ambiente.

“Cuando hicimos la promo, yo sentía que vos estabas diciendo que Wanda era una chica que presentaba gente y que ganaba un rédito económico. ¿Sí o no?”, preguntó de manera tajante Karina Mazzocco al entrevistado.

“No, no presenta gente, no, yo te lo estoy aclarando cómo era, o sea es así y Ronaldo Nazário las hacía y mucha gente en España las hace”, expresó con vehemencia el periodista español sobre la verdad detrás del rumor del supuesto negocio turbio de la expareja de Mauro Icardi.

“Estas fiestas en Europa son normales, no hay nada ilícito”, reveló el periodista deportivo. Cora de Barbieri consultó: “¿Por qué cobraba Wanda?. A los que Roberto insistió en que era un trabajo normal, todo el mundo cobra por hacer un trabajo, solo que por tratarse de otro estatus los montos son diferentes. Antolín aclaró que era una especie de organizadora de eventos.

Sobre la consulta que le hizo Mazzocco en referencia al monto que ganaba Wanda en esos eventos, el periodista no dio precisiones pero explicó: “Pues imagino que mucho, a mi no me lo contaron, imagino que bastante dinero los futbolistas no ganan 100 euros al mes, cobraba bien”.