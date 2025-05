El desopilante móvil en vivo de Diego Suárez con LAM en medio del escándalo de Luciana Elbusto

Este viernes en LAM (América TV), se generó un inesperado momento al aire mientras Ángel de Brito y sus panelistas intentaban hablar con Diego Suárez en un móvil en vivo, colega de Luciana Elbusto, quien se encontraba como invitada de lujo en el estudio. La intención de la producción era tener la palabra del periodista, que co-conduce el programa ISPA Todo al revés (Net TV) junto a la productora de moda que se ha hecho famosa por ser la amante de Diego Brancatelli.

La desopilante situación que se vivió en pleno aire, con el colega de Elbusto, comenzó con la incontenible risa de Marcela Feudale, por la forma en la que Diego Suárez había puesto la cámara de su celular para salir en vivo a través de la plataforma ZOOM.

La locura continuó cuando la llamada se cortó, ya que se estaban riendo previamente por las dificultades que Diego Suárez estaba teniendo para encuadrar la imagen. Entre los hilarantes comentarios de las panelistas, y las explosivas risas que ya se habían contagiado en todo el panel de LAM, la entrevista se estaba haciendo imposible.

El inesperado momento con Diego Suárez en un hilarante móvil en vivo con LAM

Una de las pocas declaraciones que el colega de Luciana Elbusto alcanzó a esbozar, generó todavía más carcajadas. “Vos sabés que me llaman mis amigos y me dicen: “Che me super rei con tu programa”. En realidad no quiero hacer un programa cómico yo”. Acto seguido, la imágen volvió a girarse quedando de costado, esta situación derivó en risas detrás de cámaras y con todas las angelitas descostilladas. “¡Me voy a morir, ay me muero!”, exclamaba Feudale.

El colega de Luciana Elbusto protagonizó la situación más divertida en la historia del programa.

Segundos después, Suárez soltó accidentalmente su teléfono celular desatando el descontrol por completo. “Pero ¿Qué hiciste ahora? ¿Estás borracho Diego?”, expresó Ángel de Brito intentando llevar a cabo la entrevista más disparatada de la historia de LAM, mientras que el clima en el estudio se acaloró por las tremendas carcajadas de absolutamente todo el equipo. Luego de las risotadas, pudieron volver a comunicarse con Suárez y finalmente el conductor pudo decir lo que pensaba respecto a que su colega fuera suspendida de Net TV por hacer declaraciones de su escándalo con Brancatelli en otros programas y no en el propio.