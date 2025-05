Luciana Elbusto confesó en LAM cómo encaró la polémica con Diego Brancatelli: "Yo sabía donde me estaba metiendo"

Sin dudas el escándalo del momento es el que se desató en los medios al filtrarse los picantes mensajes íntimos entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto. En este contexto, LAM (América TV) tuvo la oportunidad de tener la palabra de la periodista en un móvil en vivo, allí reveló contundentes detalles sobre cómo encaró el conflicto apenas estalló días atrás.

Este miércoles, Ángel de Brito, aprovechó que Luciana Elbusto estuvo como invitada en SQP (América TV) para interceptarla en los pasillos del canal y así entrevistarla en directo, si bien la productora de moda de Paparazzi hizo contundentes revelaciones en el programa de Yanina Latorre previamente, el conductor supo sacarle algunos detalles más sobre su escandaloso amantazgo con Brancatelli.

“Yo sabía donde me estaba metiendo, si quería tenía que tratar de salir, sabía donde estaba, ahi no se culpa ni a Diego, ni nada, fue una decisión de una mujer adulta que sabía donde se estaba metiendo”, expresó Luciana Elbusto sobre el triángulo amoroso entre Brancatelli, su esposa Cecilia Insinga y ella.

Luciana Elbusto habló en LAM sobre el conflicto desatado con Diego Brancatelli

De Brito no dudó en consultarle a Elbusto cómo era posible que Cecilia Insinga no se diera cuenta que ella y Brancatelli eran amantes después de tantos años saliendo. “Yo eso ya no se. Queda ella como mujer o cada uno qué acepta, así como yo acepté ser la segunda”, explicó Luciana reconociendo su rol de amante en la relación.

Luciana Elbusto reveló que tuvieron una charla con Insinga y Brancatelli para acordar de qué manera encarar el conflicto desatado.

Foto: Instagram @diegobrancatelli

Cuando el escándalo se hizo público, Elbusto, Diego y Cecilia tuvieron una comunicación para acordar cómo pilotar la compleja situación. “Primero fue charla con Diego para ver cómo manejábamos esto, los tres sabíamos que nunca hubiésemos filtrado semejante barbaridad, y que tratemos de hablar lo menos posible para cuidarnos y resguardarnos, fue genial, dijimos vamos por ahí. La tercera charla fue los tres juntos por teléfono donde dijimos: bueno ¿Para donde vamos? y ahí dijimos neguemos si hubo algo entre Diego y yo en algún momento”.