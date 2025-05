Yanina Latorre arrinconó a Luciana Elbusto en una entrevista en la que revelaron íntimos detalles de su relación con Diego Brancatelli

Este miércoles en SQP (América TV), Yanina Latorre tuvo como invitada a Luciana Elbusto, quién le había prometido a la conductora asistir a su programa para hablar del tema del momento, su relación furtiva con Diego Brancatelli.

“Al principio también sentí mucha vergüenza, por todo, por que se exponga algo de mi vida privada”, expresó Luciana Elbusto. Además le agradeció a Yanina y le dijo: “Yo se que hace mucho tiempo que tenés esta información, yo estaba de vacaciones hace un año y medio, cuando fue el cruce en las redes sociales, y una amiga de Nueva York me dijo: Yani está diciendo de la ruta lujanera”.

Yanina fue muy clara con la productora de moda de Paparazzi al expresar: “Vos entendiste que yo hablaba de vos y de Diego Brancatelli, que yo sabía el vínculo que había entre ustedes. Por eso él me pidió al otro día disculpas públicas”. Y agregó: “El me trató de cornuda, de put*, que yo había tenido un amante, que nunca lo tuve, que era el hermano de Mariana Nannis. Eso es lo que me extraña de Branca, que está tan enojado con todo esto, cuando él iba fuerte y trataba de muchas cosas a mucha gente y se metía en la vida privada”.

La conductora de SQP fue directamente al hueso con Luciana y sobre su relación con Brancatelli, de manera tajante indagó: ¿Por qué al principio dijeron que no y ahora vos saliste a decir que si?.Elbusto hizo referencia a que los chats que salieron no eran los reales, y entonces la conductora automáticamente le dijo: “No te creo”. La periodista explicó que ella dejó su celular para ser peritado en el estudio de su abogado.

Yanina Latorre entrevistó a Luciana Elbusto y le hizo picantes preguntas sobre su relación con Diego Brancatelli

Entonces Yanina, fiel a su estilo, la arrinconó: ¿Por qué te filtrarían un chat falso cuando el vínculo era real?. Allí Luciana explicó: “Yo eso no lo negué”. La periodista trató de contar que le habían robado el celular y que rastreó las historias de Instagram para ordenar lo que había pasado, ya que en otros programas hablaban de una fecha que no era la correcta.

Yanina volvió a apuntar contra Luciana preguntando: “Bueno, pero el que te robó el celular, un hacker va a saber que sos la amante de Brancatelli hace 80 años”. Elbusto intentó explicar que también tuvo otros problemas con el robo del celular, como el vaciamiento de su cuenta en el banco, pero no alcanzaba a responder concretamente lo que la conductora le preguntaba.

Luciana Elbusto intentó explicar que ella no fue quien filtró los polémicos chats con Brancatelli.

Foto: Instagram @ceciliainsinga

En el medio de la entrevista, Luciana dejó claro que está segura que fue una operación en contra de Brancatelli. La panelista Majo Martino le consultó si siente que el periodista le cree que ella no fue quien filtró los chats, a lo que Elbusto fue contundente en su respuesta revelando que eso había quedado claro en una conversación el conductor de C5N.