¿Coincidencia o algo más? Wanda Nara y Benjamín Vicuña compartieron un detalle que encendió las sospechas de romance

Wanda Nara no deja opacarse por nada ni nadie, ni el Brancagate la detiene. La Bad Bitch sobrevivió a las últimas críticas en su vida, luego de que fuera duramente defenestrada por fingir un regalo que jamás recibió: una carta del Galatasaray y flores blancas. A pesar de que su archienemiga saliera a exponer el gran amor por quien fuera su exesposo, la mujer sigue dando de que hablar y su próxima jugada fue blanqueada.

La vida de la expareja de Mauro Icardi no es novedad para nadie, la empresaria acostumbra a compartir sus movimientos, pasiones y acciones. Fue pareja de L-Gante, un romance ligero que finalizó hace casi un mes, fue vinculada con Agustín Bernasconi, pero este negó el vínculo, un futbolista mexicano parecía estar en la escena pero los rumores se disipan con el paso del tiempo.

Ahora, ¿Quién es el hombre que cumple con la lista de sus requisitos? Justamente, la expareja de Eugenia "la China" Suárez salió tras bambalinas y se evidenció con un posteo que pareciera normal: una foto de la luna. Lo curioso ocurrió después del suceso, cuando a la media hora, Wanda Nara publicó una foto idéntica con una sugerente frase: "Será qué vemos la misma luna".

El posteo de Benjamín Vicuña. Créditos: Instagram / @benjaminvicuna.ok

Para sorpresa de todos, Benjamín Vicuña borró la foto a las horas de haberla publicado, algunos dicen que no quería quedar nuevamente pegado.

El posteo de Wanda Nara. Créditos: Instagram / @wanda_nara

Benjamín Vicuña fue vinculado con Wanda Nara hace más de un mes. Ana Rosenfeld, amiga y abogada de la mujer, aseguró que hay un vínculo: “Está muy bien. Técnicamente que le haya puesto un like, tienen relación Vicuña y Wanda. Hablan y no hablan de ahora, sino que desde hace un tiempo”. Y agregó que las razones del contacto se debe a la intención de saber más acerca de la vida de Suárez y su manejo con los nenes: “Wanda quería conocer un poquito cómo se manejaba la China en cuanto a cuidados”.

El actor fue tajante cuando le preguntaron por su relación con la expareja de Mauro Icardi: “Eso no es real, no instalen algo que no es cierto, es al pedo”. ¿Será que cambió de opinión?