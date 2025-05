¡Chau rumores!: la China Suárez rompió el silencio sobre su supuesto embarazo con Mauro Icardi y fue contundente

Eugenia "la China" Suárez atraviesa un gran momento a nivel relacional, pues se muestra feliz junto a su actual pareja, Mauro Icardi. También, se ha evidenciado cortante frente a la prensa mediática y diversos rumores respecto a su vida privada siguen sin responderse, tales como un supuesto embarazo en puerta.

Sin embargo, la mujer brindó una entrevista a Gustavo Méndez en el streaming La Pasión, si bien se emite este lunes a las 21hs, el comunicador ya adelantó uno de los temas que generan ruido entre el chimento argentino: la posibilidad de agrandar la familia con quien fuera expareja de Wanda Nara.

Eugenia tiene tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Cuando fue consultada por la idea de un cuarto miembro con Mauro Icardi, esta respondió de manera contundente. "Le pregunté, '¿la fábrica está cerrada?', y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista de Intratables (El Nueve).

El obsequio que recibió Eugenia Suárez de parte del Galatasaray

"Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo”. La carta culminó con un agradecimiento por parte de Galatasaray Sportif A.S.

Las rosas de Eugenia Suárez que despertaron la envidia de Wanda Nara. Créditos: Archivo MDZ

Aparte de la carta, el club le obsequió un ramo de flores, en una de las fotos, la China Suárez posa abrazándolo. La actriz escribió en el pie de la foto: "Deseando volver" y "Gracias Galatasaray".