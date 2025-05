"A nuestra Leona": el Galatasaray le envió un increíble regalo a la China Suárez y Wanda Nara no se quedó callada

"Yo hago ravioles, ella hace ravioles". Hace unos instantes, las redes sociales fueron testigos de una curiosa coincidencia entre Eugenia "la China" Suárez y Wanda Nara. La Bad Bitch y la actual pareja de Mauro Icardi recibieron un ramo de flores y una carta.

En Turquía se celebra el Día de la Madre y el Club Galatasaray habría premiado a las madres del equipo al que pertenece Mauro Icardi. El abultado ramo de rosas rojas y la carta con dedicatoria, llegó a los pocos días de que Suárez e Icardi anunciaran su compromiso.

"Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo”. La carta culminó con un agradecimiento por parte de Galatasaray Sportif A.S.

La dedicatoria del Galatasaray a Eugenia Suárez. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

Eugenia Suárez con el obsequio del club. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

Aparte de la carta, el club le obsequió un ramo de flores, en una de las fotos, la China Suárez posa abrazándolo. La actriz escribió en el pie de la foto: "Deseando volver" y "Gracias Galatasaray".



Wanda Nara no se quedó callada

Por su parte, la empresaria también recibió un regalo similar por parte del equipo de su expareja. "Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club, eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído" relata la carta de Nara.

"Felicidades hoy y siempre, nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre", culmina Galatasaray Sportif A.S. A la par de la dedicatoria, acompañan unas rosas blancas, lo que aparenta ser un cajón con un león y una leona y una manta.

La otra cara de la moneda. Créditos: Instagram / @wanda_nara

La coincidencia no tardo en generar revuelo en las diversas redes sociales, quienes algunos internautas aprovecharon para expresarse ante la situación: "Amo. Para que la Tati no se sienta especial. Wanda lo llevó a ese club, las rosas blancas simbolizan agradecimiento", "Tendría sentido porque las hijas de Icardi, son de ella. Y bueno, le mandan a la otra por ser la novia", "No sé si es viejo o no, pero esa aberración de los leones pintados estoy segura que la vi en otra ocasión".

Respecto al cofre, Wanda Nara se lo obsequió a Mauro Icardi hace unos años, pertenece a Luis Vuitton y contiene herrajes y detalles en dorado. Históricamente, la expareja se auto representaban como león y leona, ¿Qué mensaje quiere dejar Nara?