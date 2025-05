El enigmático posteo de Daniel Guzmán y una referencia para Wanda Nara: "Primera cita"

¿Comienza a escribirse una nueva historia?. Wanda Nara recibió flores de Daniel Guzmán y lo dejó saber mediante redes sociales. El curioso intercambio que no pasó desapercibido, despertó nuevamente, rumores de un posible acercamiento y romance entre el futbolista y la Bad Bitch, que como se viene diciendo, está en búsqueda de un hombre que la quiera. Según la mujer, "exige porque tiene mucho para dar".

Hace una semana, cuando el jugador arribó suelo nacional, fue interceptado por la prensa y por supuesto, consultado por su vínculo con Wanda Nara. Lo cierto es que al ser recordado sobre los comentarios mutuos en sus cuentas de Instagram, "Te amo" y, "Si sos real, te espero", Guzmán dijo: "Si, son redes sociales que igual se puede malinterpretar, fue de broma porque es mi amiga. Hace tiempo placticamos, nos hemos saludado un par de veces, no la conozco personalmente".

¿Cambió el juego a una semana de sus palabras?, quienes siguen esta novela turca, detectaron cierta "referencia" que podría indicar un palito para Wanda Nara. En las últimas fotografías de Guzmán en su perfil de Instagram, suena la canción Primera Cita de Carín León.

La enigmática foto de Daniel Guzmán. Créditos: Instagram / @danielguzmanjr

Inmediatamente, los internautas no perdieron tiempo y consultaron al joven: "Avísame si vas a ver a Wanda o no, así no estoy siguiéndote al pedo", "Primera cita puso justo de canción. Ya me emocioné", "Estamos esperando que le envíes flores y bombones", "Ahora si, que empiece la novela con Wanda".

Pero esa no fue la única "referencia" que los seguidores detectaron en el usuario del futbolista. En la siguiente imagen, Guzmán publicó con posteo una foto en donde se lo ve tomando mate y agradeciendo a Buenos Aires. Nuevamente, los comentarios explotaron: "Acá esperando que publiques una foto con la reina, "Te va a extrañar México, pibe", "¿Te juntaste con Wanda?, si o no", "Te está esperando con el mate, Wanda".

Lo cierto es, que Daniel Guzmán cumplió cierta parte del pedido y envió unos hermosos lirios a la empresaria, el resto es historia por el momento.