El futbolista pretendiente de Wanda Nara habló por primera vez y no se guardó nada: "Ella es mi..."

Wanda Nara y su vida amorosa pareciera ser cierta, pero es todo un misterio. Luego de terminar su relación con L-Gante y los enigmáticos comentarios de la empresaria en ciertas fotos, los rumores de un próximo vínculo se sostienen más que nunca. Y no, no es Agustín Bernasconi, que por cierto, negó los encuentros que se le atribuían con la Bad Bitch. Se trata de Daniel Guzmán Miranda, quien habló y fue contundente con sus dichos.

El jugador mexicano de 32 años se encuentra en Argentina, hace unos días, la noticia de su llegada se expandió y fue eco en los diversos medios nacionales. Fue en Puro Show (El Trece) que el futbolista se atrevió a hablar por primera vez y lo que dijo, fue suficiente.

El "ida y vuelta" entre la cantante y el futbolista. Créditos: Archivo MDZ.

"Estoy con unos amigos, voy a ver unos partidos de River, Boca y Córdoba", inició el joven, quien expresó haber estado en el país anteriormente. Cuando se le consultó por Wanda Nara y un posible encuentro, este respondió: "No sé, lo dije la semana pasada, es mi amiga y no he tenido comunicación con ella".

Lo cierto es que al ser recordado sobre los comentarios mutuos en sus cuentas de Instagram, "Te amo" y, "Si sos real, te espero", Guzmán dijo: "Si, son redes sociales que igual se puede malinterpretar, fue de broma porque es mi amiga. Hace tiempo placticamos, nos hemos saludado un par de veces, no la conozco personalmente".

"No vengo con esa idea, pero si se llegara a dar pues obviamente me daría gusto saludarla". Expresó el deportista ante la idea de conocer a Wanda Nara. Por último, comentó que no la ve con otros ojos que no sean de amigos y que su visita al país es exclusivamente para estar con amigos.