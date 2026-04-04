En qué quedaron las sanciones contra los influencers que promocionaban apuestas ilegales

El crecimiento de las apuestas online en Argentina abrió un nuevo frente de discusión: el rol de los influencers en la promoción de plataformas ilegales y su impacto, especialmente en jóvenes y menores de edad. En los últimos meses, distintos casos tomaron visibilidad pública luego de que figuras de alto alcance en redes sociales difundieran sitios de apuestas sin autorización.

Wanda Nara , L-Gante , Flor Vigna y Romina Uhrig, entre otros influencers con millones de seguidores, fueron sancionados por la Justicia el año pasado, a través de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la ciudad de Buenos Aires, que los imputó por la promoción de plataformas de apuestas ilegales , en los términos del artículo 301 bis del Código Penal. Como contrapartida, debieron filmar una campaña oficial contra las apuestas ilegales .

El antecedente, que derivó en advertencias oficiales y en acciones reparatorias, abrió la puerta al debate sobre la problemática. Además, aunque en el video participan los más conocidos, la Justicia analiza cientos de casos de influencers, tal vez no con millones de seguidores, pero que promocionan habitualmente estos sitios.

Desde la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), organismo encargado de regular el juego en el ámbito porteño, creen que las campañas de concientización deben ir acompañadas por mecanismos más eficaces de control y sanción.

“Hace poco más de un año y medio se creó la fiscalía especializada en juegos de azar, única en la región. Necesitamos una pata fundamental que es la Justicia, que entienda la problemática y actúe con rapidez sobre las ilegales”, explicó Ezequiel Domínguez, director de LOTBA, en diálogo con el podcast Entretiempo.

En ese sentido, el funcionario detalló que el foco está puesto en cortar la cadena de promoción de plataformas ilegales. Para eso, el organismo trabaja con empresas tecnológicas como Meta y Alphabet (Google), con el objetivo de detectar contenidos irregulares y reducir su circulación en redes sociales.

Wanda Nara y L-Gante.jpg Ambos fueron sancionados por la Justicia el año pasado.

Domínguez también explicó cómo se avanza en los casos concretos. “Lo que hicimos en Lotería fue notificar a los influencers sobre las plataformas sin autorización e ilegales que promocionaban. A los que continuaron promocionando los pusimos en conocimiento de la Justicia y continuamos participando en todo el proceso, aportando pruebas e información clave”, señaló.

Además, remarcó que los influencers no son actores ajenos al sistema, sino que tienen responsabilidad directa en lo que comunican, y que la promoción de sitios ilegales puede derivar en sanciones económicas y causas judiciales.

Cómo identificar plataformas legales y evitar riesgos

Otro de los puntos centrales es la necesidad de diferenciar entre plataformas habilitadas e ilegales. En ese sentido, Domínguez recordó que en Argentina los menores tienen prohibido apostar y que una de las formas más simples de identificar sitios legales es verificar que operen bajo el dominio “.bet.ar”, requisito clave dentro del esquema regulatorio.

apuestas online ilustrativo.jpg Las apuestas online, una práctica en expansión entre estudiantes. Imagen ilustrativa generada por IA

También destacó la importancia de fomentar el juego responsable y de generar campañas claras que permitan a los usuarios reconocer los riesgos de las plataformas ilegales.

Un problema en expansión que obliga a repensar los controles

El avance de las apuestas ilegales en el entorno digital plantea nuevos desafíos para los organismos de control. La velocidad de las redes sociales y el alcance de los influencers obligan a repensar las estrategias tradicionales de regulación.

En este contexto, el caso de los influencers funciona como un punto de inflexión: expone los riesgos de un mercado en expansión y la necesidad de establecer límites más claros para evitar la promoción de prácticas ilegales.

“Nosotros trabajamos de manera coordinada con todos los actores, con el operador legal, la sociedad concientizada, las demás jurisdicciones y con la Justicia. Lo importante también es apostar por el diálogo, poner el tema sobre la mesa y conversar”, concluyó Domínguez.

En caso de necesitar ayuda comunicarse con: Jugadores Anónimos/Línea Vida al 011-4412-6745 (disponible las 24 horas), con la Red Integral de Asistencia a los Comportamientos Adictivos al 0800-555-6743 (lunes a viernes, de 7 a 13), o con la Línea Gratuita de Orientación al Jugador Problemático al 0800-666-6006 (lunes a viernes, de 9 a 17). Estas líneas están disponibles para brindarte orientación y acompañamiento.